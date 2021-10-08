Франция вышла в финал Лиги наций, победы Прометея и украинских гандболисток

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 7 октября.

1. Триллер в Турине! Франция вырвала путевку в финал Лиги наций у Бельгии. Подопечные Дидье Дешама победили в матче, по ходу которого устали в два мяча.

2. Решающий матч в Милане. Определены участники финала Лиги наций. В финале встретятся Испания и Франция, за третье место – Италия и Бельгия.

3. Индиан-Уэллс. Ястремская обыграла 18-летнюю француженку в первом круге. Даяна подтвердила разницу в классе, но было непросто.

4. ФОТО. Пешая прогулка по аэропорту. Сборная Украины прибыла в Хельсинки. Матч квалификации ЧМ-2022 между Финляндией и Украиной пройдет 9 октября.

5. Прометей победил в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Украинские волейболистки в четырех сетах нанесли поражение словенскому «Кальциту».

6. Сенсационный старт! Женская сборная Украины на выезде обыграла Хорватию. Команда Виталия Андронова с победы начала отборочный турнир чемпионата Европы.

7. В карьере Малиновского спад. Хейт в адрес Петракова не должен скрывать это. Алексей Сливченко проанализировал статистику выступлений украинского легионера «Аталанты».

8. ОФИЦИАЛЬНО. Фонд из Саудовской Аравии приобрел Ньюкасл. Смена владельца клуба таки состоялась.

9. УХЛ. Сокол в напряженном матче обыграл Мариуполь и стал лидером. У Донбасса есть матч в запасе.

10. Суперлига. Химик переиграл Николаев, Одесса уступила Кривбассу. 7 октября состоялись два матча баскетбольной Суперлиги Украины.