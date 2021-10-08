Франция вышла в финал Лиги наций, победы Прометея и украинских гандболисток

Главные новости за 7 октября на Sport.ua

  • 08.10.2021 02:30
  • 23 просмотра
  • 0 комментариев
Франция вышла в финал Лиги наций, победы Прометея и украинских гандболисток
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 7 октября.

1. Триллер в Турине! Франция вырвала путевку в финал Лиги наций у Бельгии. Подопечные Дидье Дешама победили в матче, по ходу которого устали в два мяча.

2. Решающий матч в Милане. Определены участники финала Лиги наций. В финале встретятся Испания и Франция, за третье место – Италия и Бельгия.

3. Индиан-Уэллс. Ястремская обыграла 18-летнюю француженку в первом круге. Даяна подтвердила разницу в классе, но было непросто.

4. ФОТО. Пешая прогулка по аэропорту. Сборная Украины прибыла в Хельсинки. Матч квалификации ЧМ-2022 между Финляндией и Украиной пройдет 9 октября.

5. Прометей победил в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Украинские волейболистки в четырех сетах нанесли поражение словенскому «Кальциту».

6. Сенсационный старт! Женская сборная Украины на выезде обыграла Хорватию. Команда Виталия Андронова с победы начала отборочный турнир чемпионата Европы.

7. В карьере Малиновского спад. Хейт в адрес Петракова не должен скрывать это. Алексей Сливченко проанализировал статистику выступлений украинского легионера «Аталанты».

8. ОФИЦИАЛЬНО. Фонд из Саудовской Аравии приобрел Ньюкасл. Смена владельца клуба таки состоялась.

9. УХЛ. Сокол в напряженном матче обыграл Мариуполь и стал лидером. У Донбасса есть матч в запасе.

10. Суперлига. Химик переиграл Николаев, Одесса уступила Кривбассу. 7 октября состоялись два матча баскетбольной Суперлиги Украины.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности