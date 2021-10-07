Индиан-Уэллс. Ястремская обыграла 18-летнюю француженку в первом круге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№75 WTA) продолжает борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче первого круга основы украинка одолела 18-летнюю француженку Эльзу Жакемо (№374 WTA).
Индиан-Уэллс. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) – 6:2, 6:4
Отметим, что это седьмая подряд победа Даяна над соперницами из Франции.
В следующем раунде Ястремская сразится против Паулы Бадосы из Испании (№27 WTA).
Ранее во второй круг вышла Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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Але перемога є, і далі Бадоса, яка останній місяць теж не вражає. Перемогти її можливо, та чи під силу це нинішній Даяні?
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