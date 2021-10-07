Индиан-Уэллс. Ястремская обыграла 18-летнюю француженку в первом круге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№75 WTA) продолжает борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче первого круга основы украинка одолела 18-летнюю француженку Эльзу Жакемо (№374 WTA).



Индиан-Уэллс. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) – 6:2, 6:4



Отметим, что это седьмая подряд победа Даяна над соперницами из Франции.



В следующем раунде Ястремская сразится против Паулы Бадосы из Испании (№27 WTA).



Ранее во второй круг вышла Марта Костюк.