Индиан-Уэллс. Ястремская обыграла 18-летнюю француженку в первом круге

Даяна подтвердила разницу в классе, но было непросто

  • 07.10.2021 22:48
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  • 3 комментария
Индиан-Уэллс. Ястремская обыграла 18-летнюю француженку в первом круге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№75 WTA) продолжает борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
     
В матче первого круга основы украинка одолела 18-летнюю француженку Эльзу Жакемо (№374 WTA).
 
Индиан-Уэллс. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) – 6:2, 6:4
 
Отметим, что это седьмая подряд победа Даяна над соперницами из Франции.
 
В следующем раунде Ястремская сразится против Паулы Бадосы из Испании (№27 WTA).
 
Ранее во второй круг вышла Марта Костюк.

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
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    Spectra
    Spectra, 07.10.2021 23:09
    +2
    Да непростая соперница, но что-то не хватает на взрослом уровне, пока что не прогресирует, сегодня Даяна хороша играла, в первую очередь думала головой, даже укороченные заходили, от неё редко такое увидишь, дальше Бадоса, не самый простой соперник, если Даяна будет думать головой, то шансы есть!
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 07.10.2021 23:04
    +1
    Цікава тенісистка Жакмо. Відносно недавній топ юніорського рейтингу. Вміє і накручувати м'ячі, і потужно плоско пробивати. Подає краще за саму Даяну. Але до успіхів серед дорослих ще неблизько. До них головою дорости треба. Бо постійно давати кути і зручну висоту м'яча для гарматниці на кшталт Ястремської - то самогубство. Даяна зараз теж грає так собі, тому мала певні проблеми навіть за таких умов. Коли 18-річна суперниця прочитує більшість атак куди більш досвідченої Даяни і біжить у потрібний кут ще до удару, це виглядає доволі смішно. Ну добре ще коли Бренгл, але 18-річна вчорашня юніорка...
    Але перемога є, і далі Бадоса, яка останній місяць теж не вражає. Перемогти її можливо, та чи під силу це нинішній Даяні?
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    Let's go Dayana!!!
    online
    Let's go Dayana!!!, 07.10.2021 22:59
    +2
    Молодець!
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