ФОТО. Пешая прогулка по аэропорту. Сборная Украины прибыла в Хельсинки

Сборная Украины по футболу прибыла в Хельсинки на матч квалификации чемпионата мира 2022 против Финляндии, который состоится 9 октября. Перелет чартерного самолета продолжался 2 часа 15 минут. Приземлившись в аэропорту Хельсинки, сине-желтые провели приличную пешую прогулку по коридорам огромного терминала.

Сначала минут 10 заняла дорога от пассажирского «рукава» в пункт паспортного и прививочного контроля. Успешно пройдя эту процедуру, украинская делегация довольно быстро получила багаж и снова преодолела большую дистанцию ​​к месту парковки автобуса. Некоторые игроки шутили, что команда едва не получила незапланированную вечернюю тренировку в виде длинного променада под крышей.

Дальше ехали автобусом: дорога до отеля Crowne Plaza заняла около 25 минут. Поселившись в апартаментах, украинцы сразу же отправились на ужин, а после него – отдыхать.

Последующие события ждут сине-желтых завтра, 8 октября. В 18:30 по местному времени, который идентичен киевскому, и. о. главного тренера Александр Петраков и один из игроков команды встретятся с представителями средств массовой информации. А в 19:00 начнется тренировка сборной Украины на поле Олимпийского стадиона Хельсинки, первые 15 минут которой традиционно будут открытыми для СМИ.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко (Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск), Владислав Калитвинцев («Десна» Чернигов).

ФОТО. Пешая прогулка по аэропорту. Сборная Украины прибыла в Хельсинки