Решающий матч в Милане. Определены участники финала Лиги наций

Определены участники финала Лиги наций 2020/21.

В полуфиналах 6 октября Испания взяла верх над Италией (2:1), а днем позже Франция совершила большой камбэк в игре против Бельгии (3:2).

10 октября в финале встретятся Испания и Франция, за третье место – Италия и Бельгия.

Главный матч турнира пройдет в Милане, а бронзовые награды разыграют в Турине.

Лига наций 2020/21

Полуфиналы (Милан, Турин)

06.10.2021. 21:45. Италия – Испания – 1:2

– 1:2 07.10.2021. 21:45. Бельгия – Франция – 2:3

Матч за 3-е место (Турин)

10.10.2021. 16:00. Италия – Бельгия

Финал (Милан)