Решающий матч в Милане. Определены участники финала Лиги наций

Определены участники финала Лиги наций 2020/21.
В полуфиналах 6 октября Испания взяла верх над Италией (2:1), а днем позже Франция совершила большой камбэк в игре против Бельгии (3:2).
10 октября в финале встретятся Испания и Франция, за третье место – Италия и Бельгия.
Главный матч турнира пройдет в Милане, а бронзовые награды разыграют в Турине.
Лига наций 2020/21
Полуфиналы (Милан, Турин)
- 06.10.2021. 21:45. Италия – Испания – 1:2
- 07.10.2021. 21:45. Бельгия – Франция – 2:3
Матч за 3-е место (Турин)
- 10.10.2021. 16:00. Италия – Бельгия
Финал (Милан)
- 10.10.2021. 21:45. Испания – Франция
Источник — Sport.ua
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