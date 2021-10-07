Решающий матч в Милане. Определены участники финала Лиги наций

В финале встретятся Испания и Франция, за третье место – Италия и Бельгия

  • 07.10.2021 23:59
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Решающий матч в Милане. Определены участники финала Лиги наций
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Лукас Эрнандес

Определены участники финала Лиги наций 2020/21.

В полуфиналах 6 октября Испания взяла верх над Италией (2:1), а днем позже Франция совершила большой камбэк в игре против Бельгии (3:2).

10 октября в финале встретятся Испания и Франция, за третье место – Италия и Бельгия.

Главный матч турнира пройдет в Милане, а бронзовые награды разыграют в Турине.

Лига наций 2020/21

Полуфиналы (Милан, Турин)

  • 06.10.2021. 21:45. Италия – Испания – 1:2
  • 07.10.2021. 21:45. Бельгия – Франция – 2:3

Матч за 3-е место (Турин)

  • 10.10.2021. 16:00. Италия – Бельгия

Финал (Милан)

  • 10.10.2021. 21:45. Испания – Франция

Источник — Sport.ua

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