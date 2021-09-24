В субботу, 25-го сентября, состоится поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» будет принимать «Мариуполь». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника» и начнется в 14:00.

В прошлом туре «Александрия» потерпела обидное поражение, пропустив единственный гол от «Динамо» с пенальти на 7-й компенсированной минуте. «Мариуполь» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Неделю назад азовцы встречались с донецким «Шахтером» и потерпели поражение со счетом 0:5. В предыдущем чемпионате александрийцы дважды обыграли соперников: на своем поле «желто-черные» обыграли «Мариуполь» со счетом 4:1, а в матче второго круга, который состоялся в Запорожье, «Александрия» одержала минимальную победу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Мариуполь».