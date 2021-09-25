Джокер принес волевую победу. Александрия дома дожала Мариуполь

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Украинская Премьер-лига. 9-й тур.
«Александрия» – «Мариуполь» – 2:1
Третьяков (36, пенальти), Кожушко (86) – Спировски (25)
Мельник (11), Дрышлюк (57), Босанчич (84) – Чех (40), Мишнев (58)
«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Дубра, Мельник (Бабогло, 55), Дрышлюк (Рыбалка, 88), Ковалец, Цуриков, Гринь (Спинелли, 46), Калюжный, Третьяков (Кожушко, 77), Одарюк (Демченко, 88).
«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Босанчич, Мампасси, Меличенко (Холод, 84), Чех, Мишнев, Спировски (Шостак, 46), Топалов (Драмбаев, 74), Кащук (Свитюха, 46), Кулаков (Вьюнник, 74).
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
КСК «Ника» (Александрия)
Александр Снитко, Sport.ua
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