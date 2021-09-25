9-й тур
Александрия
2 : 1
Мариуполь
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Джокер принес волевую победу. Александрия дома дожала Мариуполь

Александрийцы завоевали непростые три очка

  • 25.09.2021 15:56
  • 147 просмотров
  • 2 комментария
Джокер принес волевую победу. Александрия дома дожала Мариуполь
© ФК Александрия

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Александрия» – «Мариуполь» – 2:1

Третьяков (36, пенальти), Кожушко (86) – Спировски (25)

Мельник (11), Дрышлюк (57), Босанчич (84) – Чех (40), Мишнев (58)

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Дубра, Мельник (Бабогло, 55), Дрышлюк (Рыбалка, 88), Ковалец, Цуриков, Гринь (Спинелли, 46), Калюжный, Третьяков (Кожушко, 77), Одарюк (Демченко, 88).
 
«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Босанчич, Мампасси, Меличенко (Холод, 84), Чех, Мишнев, Спировски (Шостак, 46), Топалов (Драмбаев, 74), Кащук (Свитюха, 46), Кулаков (Вьюнник, 74).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 25.09.2021 15:58
    +1
    Сабака в будке. Не чего нового
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 25.09.2021 15:58
    +2
    Арендуполю давно пора в первую лигу.
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