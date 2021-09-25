Сегодня «Александрия» в девятом туре УПЛ дома обыграла «Мариуполь» - 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Александрия).
|36'
|ГОЛ ! С пенальти забил Максим Третьяков (Александрия).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Спировски (Мариуполь).
Источник — Sport.ua
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