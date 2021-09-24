В субботу, 25 сентября, состоится матч 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и «Мариуполь». Игра пройдет в Александрии на поле культурно-спортивного комплекса «Ника», начало - в 14:00.

«Александрия»

Команда Юрия Гуры приятно поразила всех в этом сезоне. От коллектива, который покинули главный тренер Владимир Шаран и ряд ключевых игроков (например, Панькив или Банада), никто не ожидал особых свершений, а некоторые специалисты вообще пророчили борьбу за выживание. Однако, как оказалось, руководство команды знало, на что шло.

Перед отчетным туром «Александрия» занимала шестую строчку в турнирной таблице, имея в пассиве только два поражения в восьми матчах. Причем эти поражения были кардинально разными. Никто не ожидал, что «полиграфы» потеряют очки во втором туре с «Минаем», но так и произошло - минимальное поражение 0:1. Второе поражение команда потерпела с тем же счетом - в предыдущем туре от киевского «Динамо» в достаточно сложной и противоречивой игре. В принципе, все ожидали, что киевская команда возьмет свои три очка, но Юрий Гура и его подопечные дали настоящий бой гранду. Команда продержалась 90 минут основного времени и не устояла на 94 - арбитр матча увидел после просмотра повтора фол Сергея Рыбалки на Гармаше и дал пенальти в ворота Билыка. Его реализовал Виктор Цыганков на 97 минуте, а финальный свисток зрители услышали, когда команды переиграли 14 минут после окончания основного времени.

Так долго игра продолжалась и из-за драки на последних минутах - Кирюханцев совершил движение головой в направлении Шабанова, увидел перед собой красную карточку и не сможет помочь своей команде, как минимум, в матче с «Мариуполем».

«Мариуполь»

На берегах Азовского моря все гораздо печальнее. Команда начала чемпионат с ничьей со «Львовом», а дальше началась серия из пяти поражений подряд. Казалось, что Остап Маркевич вот-вот будет уволен, однако в 7 туре «Мариуполь» довольно неожиданно на выезде обыграл «Колос» и немного улучшил настроение руководству. Правда, набора очков в следующем матче не ожидал уж точно никто, ведь должны были играть с донецким «Шахтером», а о весьма специфических отношениях между этими двумя клубами не высказался только ленивый.

Маркевич-младший тогда даже не смог собрать футболистов на полную заявку, а после проведения замен на скамейке запасных остался только резервный вратарь. После матча, который закончился со счетом 0:5, тренер приазовцев сказал, что это была не его команда. Оно и не удивительно, учитывая то, что после всех проигранных матчей звучали слова об отсутствии ключевых исполнителей.

Теперь соперник будет гораздо легче, арендованные у «Шахтера» футболисты смогут играть, но все равно явным фаворитом букмекеры считают «Александрию». Что выглядит логично, учитывая пребывания «Мариупол» с четырьмя набранными очками на предпоследнем месте в турнирной таблице. Интересно, что один из футболистов «Мариуполь» - Станислав Микицей - долгое время выступал в составе именно субботнего соперника своей нынешней команды. То же можно сказать о нынешних «александрийцах» Грине и упомянутом выше Кирюханцеве.

Статистика встреч

Между собой команды в Премьер-лиге провели 17 поединков. Что интересно, на данный момент каждая команда имеет в своем активе по шесть побед, а еще пять матчей закончились вничью. Только по забитым голам «Александрия» имеет небольшое преимущество - 22 против 20.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков, Калюжный, Дрышлюк, Ковалец, Одарюк, Гринь, Третьяков.

«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Меличенко, Удод, Стасюк, Чех, Топалов, Шостак, Мишнев, Кащук, Кулаков.

Прогноз на противостояние

Конечно, основные футболисты мариупольской команды отдохнули и рвутся в бой доказать, что позиция в подвале турнирки не является приемлемой для клуба. А игроки «Александрии», наоборот, потратили очень много усилий в матче с киевлянами. Однако спрогнозируем, что общий класс хозяев окажется выше и свою минимальную победу они получат, правда, и пропустят тоже.

25 сентября, суббота