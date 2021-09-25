Юрий ГУРА: «Не думали, что балканцы Мариуполя сыграют»

Наставник «Александрии» прокомментировал матч с «Мариуполем» (2:1)

  • 25.09.2021 19:29
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Юрий ГУРА: «Не думали, что балканцы Мариуполя сыграют»
© ФК Колос. Юрий Гура

По словам Юрия Гуры, матч с «Мариуполем» (2:1) получился непростым, потому что команда не успела отойти эмоционально от поединка с «Динамо».

«Тяжелая игра получилась. «Мариуполь» - молода команда. Накануне к ним два балканца приехало, это усилило их игру морально. Мы просмотрели о них всю информацию, но не думали, что они выйдут в составе, потому что вчера они только 30 минут потренировались. Радует, что было много моментов, но не реализовали. Думаю, игра понравилась болельщикам и специалистам – было движение, скорость, моменты.

С «Динамо» мы отдали все силы и тяжело было настроиться. От игры с «Динамо» еще нужно отходить. Мне до сих пор звонят, спрашивают: был пенальти или нет? Поставили – значит был. На месте Мистера я бы тоже сказал, что был пенальти. А на своем месте – сказал бы, что не было», - сказал наставник «Александрии».

После девяти туров в активе «Александрии» 17 очков.

Источник — Sport.ua

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