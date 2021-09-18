8-й тур
Мариуполь
0 : 5
Шахтер Донецк
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Без шансов, без вариантов. Шахтер уничтожил ослабленный Мариуполь

Донецкая команда отправила в ворота хозяев пять безответных мячей

  • 18.09.2021 18:48
  • 2227 просмотров
  • 50 комментариев
Без шансов, без вариантов. Шахтер уничтожил ослабленный Мариуполь
© ФК Шахтер Донецк

В Ковалевке на стадионе «Колос» в рамках 8-го тура украинской Премьер-лиги состоялось донбасское дерби. Однако бескомпромиссной борьбы никто не ожидал: «Мариуполь» традиционно не смог противостоять «Шахтеру» боеспособным составом, поскольку «горняки» не разрешили играть арендованным футболистам. 
 
Сразу для шести подопечных Остапа Маркевича этот поединок стал дебютным в УПЛ. Чтобы понять, насколько все плохо у «Мариуполя» с собственными игроками, достаточно было просто посмотреть на заявку команды – её не удалось заполнить, поэтому на скамейке запасных сидели лишь пять футболистов, да и те больше похожи на подростков, подающих мячи. 
 
В этот раз не обошли стороной кадровые проблемы и вице-чемпиона Украины. Роберто Де Дзерби не смог рассчитывать на Додо, Трубина, Кривцова, Исмаили, Педриньо, Коноплянку, Дентиньо и Фернандо. Но это вовсе не помешало «Шахтеру» считаться явным фаворитом и в итоге одержать более чем уверенную победу. Но обо всем по порядку.

По сути вопрос об исходе встречи был снят уже к 20-й минуте: дебютными голами в составе донецкого клуба отличились Даниил Сикан и Михаил Мудрик. Причем первый в прошлом сезоне выступал за приазовцев, в составе которых забил четыре мяча в Премьер-лиге.

ФК Шахтер Донецк

В начале второго тайма счет был доведен до разгромного: Конопля, ассистировавший в первой половине встречи Мудрику, записал на свой счет вторую голевую передачу, идеально навесив на голову Тете – бразилец точно пробил в дальний угол.

На этом поединок можно было уже заканчивать, однако оставалось еще 40 минут игрового времени. Роберто Де Дзерби на 59-й минуте провел тройную замену, выпустив Маркоса Антонио, Манора Соломона и Георгия Судакова. Последнему удалось ближе к концовке оформить дубль, доведя счет до неприличного.

5:0 – с первого взгляда можно подумать, что все в хорошем настроении едут домой. «Шахтер» немного реабилитировался перед болельщиками за фиаско в Тирасполе (но это не точно). «Мариуполь» же так и не смог одержать историческую победу, потерпев 48-е поражение в дерби.

«Мариуполь» — «Шахтер» — 0:5
 Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

«Мариуполь»: Кудрик — Царюк (Поталов, 46), Микицей, Кошкош, Недес, Петерман (Филонов, 67), Клименко (Савин, 46), Козишкурт (Степаненко, 62), Махиня, Козицкий, Плакса.
Запасные: Жук.
«Шахтер»: Пятов — Конопля, Витао, Марлон (Бондарь, 59), Корниенко, Бондаренко, Степаненко (Антонио, 59), Тете, Патрик (Судаков, 59), Мудрик (Соломон, 63), Сикан.
Запасные: Шевченко, Майкон, Марлос, Траоре.

 Микицей, 90+1

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

МАРИУПОЛЬ — ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alekos59
    alekos59, 18.09.2021 19:20
    0
    Пора марикам в пердив и хрен в ж@пу чтобы голова не качалась.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 18.09.2021 19:19
    0
    Шахтар - це топ-клуб. Інтер та Реал пам'ятають як Шахтар їх гарненько потрепав минулоріч і вже бояться, трясуться.
    Ссылка
    Gecik0000
    Gecik0000, 18.09.2021 19:18
    +1
    fan_007, 18.09.2021 19:09
    Написал на Трибуне, напишу еще и здесь)
    Ну, поскольку обсуждать нечего и морозова слушать не хочется, предлагаю задать несколько пикантных вопросов клубу Мариуполь.
    1. Во сколько обошлась таким рекламным брендам как Pepsi, Rexona, SkyUp, БРСМ реклама на матче? Или может быть они внезапно стали спонсорами клуба? Этот же вопрос к налоговой. Так как соответствующих договоров она естественно не увидит.
    Вопрос к УПЛ - Какую сумму штрафа заплатит Мариуполь за отсутствие рекламных проявлений титульного !!! спонсора лиги VBET?
    Ведь если к фортелям шахты все привыкли и они в упор не замечают регламенты лиги, то как "посмел" нарушить регламент мариуполь?
    Интересно было бы услышать комментарии павелко, дикого и особенно денисова (специально пишу всех с маленькой буквы) по этому поводу. Сегодня эти твари из донецкого клуба и их прихвостни из будки, уаф и лиги в который раз плюнули всем в лицо, показав, кто истинный хозяин в нашем футболе и что им плевать на регламент, болельщиков и самое главное на своих коллег из других клубов!
    На всякий случай напоминаю, что хозяином матча был именно марик!
    Мариуполь, как принимающая сторона, как по мне, даже цвета основной формы отдала Шахтеру. Может я ошибаюсь.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 18.09.2021 19:16 (изменен)
    -1
    Darkness1984, 18.09.2021 19:08
    С Монако был дикий фарт, но на нём далеко не уедешь.
    Это и доказал Шериф.
    Двух матчах фартило? В первом особенно, только не шахтеру а монако. Тогда счет мог бы быть 2 или даже 3:0. Во втором увидели более сильный монако и менее собранный шахтер. Так, что на фарте, или не на фарте, а в группу прошли. А фартит, сильнейшему или тому кто на этот фарт заслуживает.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 18.09.2021 19:15
    0
    Кроты очень мало забили-очередной позор
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 18.09.2021 19:14
    +1
    (по мотивам доклада космонавта Хабибулина Бори)
    Доклад ДеДз после игры (сокращенный вариант):
    О, президент, я - Дзерби - прямо с поля.
    О, президент, докладываю стоя:
    Клуб пять голов Марику загнал!!!
    Уже дрожат и Интер и Реал!
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    Dzunkiv1
    Dzunkiv1, 18.09.2021 19:13
    +3
    Оце реалізація, оце голи!! Інтеру краще не виходити на матч і отримати скромну технічну 3:0
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    Turnok
    Turnok, 18.09.2021 19:10
    +2
    А почему-бы в Тирасполе не выпустит Сикана, Судакова, Коноплю, Мудрика. Они-бы сыграли лучше чем проверенные "бойцы".
    Ссылка
    fan_007
    fan_007, 18.09.2021 19:09
    +2
    Написал на Трибуне, напишу еще и здесь)
    Ну, поскольку обсуждать нечего и морозова слушать не хочется, предлагаю задать несколько пикантных вопросов клубу Мариуполь.
    1. Во сколько обошлась таким рекламным брендам как Pepsi, Rexona, SkyUp, БРСМ реклама на матче? Или может быть они внезапно стали спонсорами клуба? Этот же вопрос к налоговой. Так как соответствующих договоров она естественно не увидит.
    Вопрос к УПЛ - Какую сумму штрафа заплатит Мариуполь за отсутствие рекламных проявлений титульного !!! спонсора лиги VBET?
    Ведь если к фортелям шахты все привыкли и они в упор не замечают регламенты лиги, то как "посмел" нарушить регламент мариуполь?
    Интересно было бы услышать комментарии павелко, дикого и особенно денисова (специально пишу всех с маленькой буквы) по этому поводу. Сегодня эти твари из донецкого клуба и их прихвостни из будки, уаф и лиги в который раз плюнули всем в лицо, показав, кто истинный хозяин в нашем футболе и что им плевать на регламент, болельщиков и самое главное на своих коллег из других клубов!
    На всякий случай напоминаю, что хозяином матча был именно марик!
    Ссылка
    acfred
    online
    acfred, 18.09.2021 19:09
    +2
    ставки сделаны ))) Ставок больше нет ))
    Ссылка
    Милан Милан
    Милан Милан, 18.09.2021 19:09
    +3
    Тьфу! Гидота!
    Ссылка
    Dzunkiv1
    Dzunkiv1, 18.09.2021 19:08
    -1
    С возвращением восточная барселона!!!
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 18.09.2021 19:08
    +2
    Вадим Максимов, 18.09.2021 19:04
    А монако на чей уровень указал? Не дооценка, плюс хороший тренер в шерифе.
    Сколько лет дк до того как попало на гент квалу лч проходили? 3, а шахтер это сделал с первого раза после потери чемпионства и прямой путевки.
    С Монако был дикий фарт, но на нём далеко не уедешь.
    Это и доказал Шериф.
    Ссылка
    Funny___Cat
    Funny___Cat, 18.09.2021 19:06
    -1
    Вадим Максимов, 18.09.2021 19:02
    Не горячись, матч Дк-Черноморец еще впереди
    OООО)это матч сезона
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 18.09.2021 19:05
    +3
    Сенсація туру!
    Ссылка
    AlexDSan
    AlexDSan, 18.09.2021 19:05
    +3
    Сергей Софиянчук, 18.09.2021 18:57
    доки наші команди будуть грати з іншими без права грати орендованим гравцям, наш чемпіонат буде неконкурентним і як наслідок поразки на міжнародному рівні.
    Ну якби дозволили кроти зіграти, то щось змінилось би? Ви в це вірите?
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 18.09.2021 19:04 (изменен)
    -2
    Евгений Кравченко, 18.09.2021 19:00
    Панельный Мариуполь всегда сливает Шахте!!! У - Уровень!!! Но поздно пыль пускать в глаза, дворовая сборная Тирасполя указала на уровень Шахты!!! 🤭
    А монако на чей уровень указал? Не дооценка, плюс хороший тренер в шерифе.
    Сколько лет дк до того как попало на гент квалу лч проходили? 3, а шахтер это сделал с первого раза после потери чемпионства и прямой путевки.
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 18.09.2021 19:03
    +3
    Дерби удалось. Наконец найдёт клуб уровня ржавого корыта
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 18.09.2021 19:03
    +2
    Алексей Голяченко, 18.09.2021 19:01
    Самое позорное противостояние за всю историю существование УПЛ
    После позора в ЛЧ нужно же пустить пыль в глаза про мощь восточноевропейского автобуса
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 18.09.2021 19:02
    -4
    Алексей Голяченко, 18.09.2021 19:01
    Самое позорное противостояние за всю историю существование УПЛ
    Не горячись, матч Дк-Черноморец еще впереди
    Ссылка
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