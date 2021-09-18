Без шансов, без вариантов. Шахтер уничтожил ослабленный Мариуполь

В Ковалевке на стадионе «Колос» в рамках 8-го тура украинской Премьер-лиги состоялось донбасское дерби. Однако бескомпромиссной борьбы никто не ожидал: «Мариуполь» традиционно не смог противостоять «Шахтеру» боеспособным составом, поскольку «горняки» не разрешили играть арендованным футболистам.
Сразу для шести подопечных Остапа Маркевича этот поединок стал дебютным в УПЛ. Чтобы понять, насколько все плохо у «Мариуполя» с собственными игроками, достаточно было просто посмотреть на заявку команды – её не удалось заполнить, поэтому на скамейке запасных сидели лишь пять футболистов, да и те больше похожи на подростков, подающих мячи.
В этот раз не обошли стороной кадровые проблемы и вице-чемпиона Украины. Роберто Де Дзерби не смог рассчитывать на Додо, Трубина, Кривцова, Исмаили, Педриньо, Коноплянку, Дентиньо и Фернандо. Но это вовсе не помешало «Шахтеру» считаться явным фаворитом и в итоге одержать более чем уверенную победу. Но обо всем по порядку.
По сути вопрос об исходе встречи был снят уже к 20-й минуте: дебютными голами в составе донецкого клуба отличились Даниил Сикан и Михаил Мудрик. Причем первый в прошлом сезоне выступал за приазовцев, в составе которых забил четыре мяча в Премьер-лиге.
В начале второго тайма счет был доведен до разгромного: Конопля, ассистировавший в первой половине встречи Мудрику, записал на свой счет вторую голевую передачу, идеально навесив на голову Тете – бразилец точно пробил в дальний угол.
На этом поединок можно было уже заканчивать, однако оставалось еще 40 минут игрового времени. Роберто Де Дзерби на 59-й минуте провел тройную замену, выпустив Маркоса Антонио, Манора Соломона и Георгия Судакова. Последнему удалось ближе к концовке оформить дубль, доведя счет до неприличного.
5:0 – с первого взгляда можно подумать, что все в хорошем настроении едут домой. «Шахтер» немного реабилитировался перед болельщиками за фиаско в Тирасполе (но это не точно). «Мариуполь» же так и не смог одержать историческую победу, потерпев 48-е поражение в дерби.
«Мариуполь» — «Шахтер» — 0:5
Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80
«Мариуполь»: Кудрик — Царюк (Поталов, 46), Микицей, Кошкош, Недес, Петерман (Филонов, 67), Клименко (Савин, 46), Козишкурт (Степаненко, 62), Махиня, Козицкий, Плакса.
Запасные: Жук.
«Шахтер»: Пятов — Конопля, Витао, Марлон (Бондарь, 59), Корниенко, Бондаренко, Степаненко (Антонио, 59), Тете, Патрик (Судаков, 59), Мудрик (Соломон, 63), Сикан.
Запасные: Шевченко, Майкон, Марлос, Траоре.
Микицей, 90+1
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).
Стадион: «Колос» (Ковалевка).
Денис Шаховец, Sport.ua
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Ну, поскольку обсуждать нечего и морозова слушать не хочется, предлагаю задать несколько пикантных вопросов клубу Мариуполь.
1. Во сколько обошлась таким рекламным брендам как Pepsi, Rexona, SkyUp, БРСМ реклама на матче? Или может быть они внезапно стали спонсорами клуба? Этот же вопрос к налоговой. Так как соответствующих договоров она естественно не увидит.
Вопрос к УПЛ - Какую сумму штрафа заплатит Мариуполь за отсутствие рекламных проявлений титульного !!! спонсора лиги VBET?
Ведь если к фортелям шахты все привыкли и они в упор не замечают регламенты лиги, то как "посмел" нарушить регламент мариуполь?
Интересно было бы услышать комментарии павелко, дикого и особенно денисова (специально пишу всех с маленькой буквы) по этому поводу. Сегодня эти твари из донецкого клуба и их прихвостни из будки, уаф и лиги в который раз плюнули всем в лицо, показав, кто истинный хозяин в нашем футболе и что им плевать на регламент, болельщиков и самое главное на своих коллег из других клубов!
На всякий случай напоминаю, что хозяином матча был именно марик!
Это и доказал Шериф.
Доклад ДеДз после игры (сокращенный вариант):
О, президент, я - Дзерби - прямо с поля.
О, президент, докладываю стоя:
Клуб пять голов Марику загнал!!!
Уже дрожат и Интер и Реал!
Ну, поскольку обсуждать нечего и морозова слушать не хочется, предлагаю задать несколько пикантных вопросов клубу Мариуполь.
1. Во сколько обошлась таким рекламным брендам как Pepsi, Rexona, SkyUp, БРСМ реклама на матче? Или может быть они внезапно стали спонсорами клуба? Этот же вопрос к налоговой. Так как соответствующих договоров она естественно не увидит.
Вопрос к УПЛ - Какую сумму штрафа заплатит Мариуполь за отсутствие рекламных проявлений титульного !!! спонсора лиги VBET?
Ведь если к фортелям шахты все привыкли и они в упор не замечают регламенты лиги, то как "посмел" нарушить регламент мариуполь?
Интересно было бы услышать комментарии павелко, дикого и особенно денисова (специально пишу всех с маленькой буквы) по этому поводу. Сегодня эти твари из донецкого клуба и их прихвостни из будки, уаф и лиги в который раз плюнули всем в лицо, показав, кто истинный хозяин в нашем футболе и что им плевать на регламент, болельщиков и самое главное на своих коллег из других клубов!
На всякий случай напоминаю, что хозяином матча был именно марик!
Сколько лет дк до того как попало на гент квалу лч проходили? 3, а шахтер это сделал с первого раза после потери чемпионства и прямой путевки.
Это и доказал Шериф.
Сколько лет дк до того как попало на гент квалу лч проходили? 3, а шахтер это сделал с первого раза после потери чемпионства и прямой путевки.
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