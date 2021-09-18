Без шансов, без вариантов. Шахтер уничтожил ослабленный Мариуполь

В Ковалевке на стадионе «Колос» в рамках 8-го тура украинской Премьер-лиги состоялось донбасское дерби. Однако бескомпромиссной борьбы никто не ожидал: «Мариуполь» традиционно не смог противостоять «Шахтеру» боеспособным составом, поскольку «горняки» не разрешили играть арендованным футболистам.



Сразу для шести подопечных Остапа Маркевича этот поединок стал дебютным в УПЛ. Чтобы понять, насколько все плохо у «Мариуполя» с собственными игроками, достаточно было просто посмотреть на заявку команды – её не удалось заполнить, поэтому на скамейке запасных сидели лишь пять футболистов, да и те больше похожи на подростков, подающих мячи.



В этот раз не обошли стороной кадровые проблемы и вице-чемпиона Украины. Роберто Де Дзерби не смог рассчитывать на Додо, Трубина, Кривцова, Исмаили, Педриньо, Коноплянку, Дентиньо и Фернандо. Но это вовсе не помешало «Шахтеру» считаться явным фаворитом и в итоге одержать более чем уверенную победу. Но обо всем по порядку.

По сути вопрос об исходе встречи был снят уже к 20-й минуте: дебютными голами в составе донецкого клуба отличились Даниил Сикан и Михаил Мудрик. Причем первый в прошлом сезоне выступал за приазовцев, в составе которых забил четыре мяча в Премьер-лиге.

ФК Шахтер Донецк

В начале второго тайма счет был доведен до разгромного: Конопля, ассистировавший в первой половине встречи Мудрику, записал на свой счет вторую голевую передачу, идеально навесив на голову Тете – бразилец точно пробил в дальний угол.

На этом поединок можно было уже заканчивать, однако оставалось еще 40 минут игрового времени. Роберто Де Дзерби на 59-й минуте провел тройную замену, выпустив Маркоса Антонио, Манора Соломона и Георгия Судакова. Последнему удалось ближе к концовке оформить дубль, доведя счет до неприличного.

5:0 – с первого взгляда можно подумать, что все в хорошем настроении едут домой. «Шахтер» немного реабилитировался перед болельщиками за фиаско в Тирасполе (но это не точно). «Мариуполь» же так и не смог одержать историческую победу, потерпев 48-е поражение в дерби.

«Мариуполь» — «Шахтер» — 0:5

Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

«Мариуполь»: Кудрик — Царюк (Поталов, 46), Микицей, Кошкош, Недес, Петерман (Филонов, 67), Клименко (Савин, 46), Козишкурт (Степаненко, 62), Махиня, Козицкий, Плакса.

Запасные: Жук.

«Шахтер»: Пятов — Конопля, Витао, Марлон (Бондарь, 59), Корниенко, Бондаренко, Степаненко (Антонио, 59), Тете, Патрик (Судаков, 59), Мудрик (Соломон, 63), Сикан.

Запасные: Шевченко, Майкон, Марлос, Траоре.

Микицей, 90+1

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

МАРИУПОЛЬ — ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА