В субботу 18 сентября в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится матч 8-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором встретятся команды «Мариуполь» и «Шахтер».

«Мариуполь»

Первоначально «Мариуполь» должен был принимать горняков у себя дома на стадионе имени В.Бойко, однако десять дней назад стало известно, что именно в этот период там будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион. Дирекция Премьер-Лиги пошла навстречу мариупольцам и приняла решение провести предстоящий матч в Ковалевке, хотя номинальными хозяевами поля будут приазовские футболисты. А вот игра второго круга 23-го тура должна состояться в Мариуполе, где в качестве принимающей стороны выступит «Шахтер».

Интересно, что именно здесь на стадионе «Колос» подопечные Остапа Маркевича в предыдущем туре одержали свою первую победу в чемпионате Украины нынешнего сезона, обыграв местную команду со счетом 3:1. В той игре дважды отличился Топалов и один гол забил Кулаков. Конечно же, «Мариуполь» не против был бы повторить свой успех и в поединке с «Шахтером», тем более, что тот сейчас явно не в оптимальных кондициях. Но слишком уж коротка скамейка запасных у клуба из Приазовья, да и к тому же надо учесть, что играть ему придется без арендованных футболистов из стана соперников - Кулакова, Топалова, Чеха, Очеретько, Вьюнника, Кащука, Мампасси, Драмбаева, Микитишина, Турбаевского, Удода, Шостака, Хромея, Холода и Свитюхи.

«Шахтер»

То, что случилось с горняками в Тирасполе в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа», стало полной неожиданностью как для болельщиков клуба, так и для всех украинских любителей футбола. И дело даже не в самом счете, а в том, как был проигран тот поединок.

Прежде всего, удивил состав основы, который вышел на поле с первых минут. В нем было сразу 8 бразильцев и лишь двое игроков с украинскими паспортами - Пятов и Матвиенко. Тем не менее, ни один из легионеров так и не проявил своих лучших качеств. А, оказавшись в сложной ситуации и проигрывая по ходу встречи, в команде не нашлось лидера, который сумел бы повести за собой остальных.

Наверняка тренерский штаб во главе с Де Дзерби должен был сделать необходимые выводы из того поражения и постараться в игре с «Мариуполем» показать тот футбол, за который «Шахтер» полюбили не только в Украине, а и за его пределами. Ведь впереди уже совсем скоро, в следующую среду, матч за Суперкубок Украины с киевским «Динамо», а далее поединки Лиги чемпионов с «Интером», «Реалом», да и у «Шерифа» теперь обязательно надо брать реванш, если горняки хотят рассчитывать на еврокубковую весну.

Статистика встреч

В чемпионатах Украины в элитном дивизионе «Мариуполь» и «Шахтер» провели 51 матч. Горняки одержали 47 побед и 4 поединка завершились вничью. Последний раз соперники расходились миром почти два года назад в октября 2019. Тогда в Мариуполе был зафиксирован счет 1:1. А в минувшем сезоне «Шахтер» дважды выиграл крупно - 4:1 и 3:0.

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Кудрик, Меличенко, Недес, Микицей, Стасюк, Клименко, Плакса, Петерман, Мишнев, Козицкий, Махиня



«Шахтер»: Шевченко, Конопля, Витао, Бондарь, Корниенко, Степаненко, Алан Патрик, Судаков, Соломон, Марлос, Сикан

18 сентября, суббота