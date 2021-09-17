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Шахтер Донецк
18.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После фиаско в Тирасполе горнякам надо находить свою игру и добывать очки в Премьер-Лиге

  • 17.09.2021 15:15
  • 255 просмотров
  • 6 комментариев
Мариуполь - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер

В субботу 18 сентября в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится матч 8-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором встретятся команды «Мариуполь» и «Шахтер». 

«Мариуполь»

Первоначально «Мариуполь» должен был принимать горняков у себя дома на стадионе имени В.Бойко, однако десять дней назад стало известно, что именно в этот период там будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион. Дирекция Премьер-Лиги пошла навстречу мариупольцам и приняла решение провести предстоящий матч в Ковалевке, хотя номинальными хозяевами поля будут приазовские футболисты. А вот игра второго круга 23-го тура должна состояться в Мариуполе, где в качестве принимающей стороны выступит «Шахтер». 

Интересно, что именно здесь на стадионе «Колос» подопечные Остапа Маркевича в предыдущем туре одержали свою первую победу в чемпионате Украины нынешнего сезона, обыграв местную команду со счетом 3:1. В той игре дважды отличился Топалов и один гол забил Кулаков. Конечно же, «Мариуполь» не против был бы повторить свой успех и в поединке с «Шахтером», тем более, что тот сейчас явно не в оптимальных кондициях. Но слишком уж коротка скамейка запасных у клуба из Приазовья, да и к тому же надо учесть, что играть ему придется без арендованных футболистов из стана соперников - Кулакова, Топалова, Чеха, Очеретько, Вьюнника, Кащука, Мампасси, Драмбаева, Микитишина, Турбаевского, Удода, Шостака, Хромея, Холода и Свитюхи. 

«Шахтер»

То, что случилось с горняками в Тирасполе в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа», стало полной неожиданностью как для болельщиков клуба, так и для всех украинских любителей футбола. И дело даже не в самом счете, а в том, как был проигран тот поединок. 

Прежде всего, удивил состав основы, который вышел на поле с первых минут. В нем было сразу 8 бразильцев и лишь двое игроков с украинскими паспортами - Пятов и Матвиенко. Тем не менее, ни один из легионеров так и не проявил своих лучших качеств. А, оказавшись в сложной ситуации и проигрывая по ходу встречи, в команде не нашлось лидера, который сумел бы повести за собой остальных.

Наверняка тренерский штаб во главе с Де Дзерби должен был сделать необходимые выводы из того поражения и постараться в игре с «Мариуполем» показать тот футбол, за который «Шахтер» полюбили не только в Украине, а и за его пределами. Ведь впереди уже совсем скоро, в следующую среду, матч за Суперкубок Украины с киевским «Динамо», а далее поединки Лиги чемпионов с «Интером», «Реалом», да и у «Шерифа» теперь обязательно надо брать реванш, если горняки хотят рассчитывать на еврокубковую весну.    

Статистика встреч

В чемпионатах Украины в элитном дивизионе «Мариуполь» и «Шахтер» провели 51 матч. Горняки одержали 47 побед и 4 поединка завершились вничью. Последний раз соперники расходились миром почти два года назад в октября 2019. Тогда в Мариуполе был зафиксирован счет 1:1. А в минувшем сезоне «Шахтер» дважды выиграл крупно - 4:1 и 3:0. 

Ориентировочные составы: 

«Мариуполь»: Кудрик, Меличенко, Недес, Микицей, Стасюк, Клименко, Плакса, Петерман, Мишнев, Козицкий, Махиня
 
«Шахтер»: Шевченко, Конопля, Витао, Бондарь, Корниенко, Степаненко, Алан Патрик, Судаков, Соломон, Марлос, Сикан

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18 сентября, суббота

«Мариуполь» – «Шахтер»
Ковалевка. Стадион «Колос». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
МАРИУПОЛЬ - ШАХТЕР. ОНЛАЙ-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.09.2021 15:38
    0
    После прошлого Арендупля был Гладбах 10:0, сейчас же одна только новость о переносе матча в Киев ради удобства бразильеро перед Суперкубком, заставила судьбу наказать Шахтер болезненно позорным поражением от молдаван. Мариуполь - кротовский криптонит!
    Ссылка
    SEMIRAMID
    SEMIRAMID, 17.09.2021 15:38
    0
    Два Днонецких недоклуба завтра разыграют между собой цирковое представление! Хотя, нет: ШЛАКтер уже не ДНОнецкий, он уже представляет окружную Киева, где в борделе проживает и оказывает интимные услуги - Боруссия М 0:10, Агробизнес (Пердив) 0:1, ну и камасутра по-молдавски для Шерифа 0:2 - европейского топ-клуба с футбольными звездами мировой величины!
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 17.09.2021 15:33
    0
    На шахту смело можно хату ставить, коф маленький, но с 1ОО % гарантией результата, удивительно шо принимают ставки ещё
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 17.09.2021 15:31
    0
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 15:28
    А как назвать тогда матч арендомомрец с дынамо ,шубы 2- против говн....@
    Ах як вас придурочних правда цепляет....
    Ссылка
    ___Maкs-----7777__
    online
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 15:28
    -1
    Леонід Леонідович, 17.09.2021 15:24
    Треба назву статті підредагувати Недоклуб - Шахтар.....
    А как назвать тогда матч арендомомрец с дынамо ,шубы 2- против говн....@
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 17.09.2021 15:24
    +1
    Треба назву статті підредагувати Недоклуб - Шахтар.....
    Ссылка
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