8-й тур
Мариуполь
0 : 0
Шахтер Донецк
18.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 17.09.2021 23:01
  • 44 просмотра
  • 2 комментария
Мариуполь – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 18-го сентября, состоится поединок восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Мариуполь» и «Шахтер». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и начнется в 17:00.

Эта встреча должна была состояться в Мариуполе, но на стадионе имени В. Бойко с 15-го по 20-е сентября проводятся неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции. Поэтому местом проведения противостояния станет Ковалевка.

«Горняки» перед матчем с азовским клубом неудачно стартовали в групповом турнире Лиги чемпионов, на выезде проиграв тираспольскому «Шерифу» (0:2). «Мариуполь» в предыдущем туре национального чемпионата играл также в Ковалевке и одолел местный «Колос» со счетом 3:1. Таким образом, неделю назад команда Остапа Маркевича покинула последнее место турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 23:06
    0
    за час до матча когда увидят составы обычные болелы, начнут просаживать ещё сильнее кэф
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 23:05
    0
    1.10 кэф можно считать валуем, он ещё упадёт до 1.05
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