В субботу, 18-го сентября, состоится поединок восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Мариуполь» и «Шахтер». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и начнется в 17:00.
Эта встреча должна была состояться в Мариуполе, но на стадионе имени В. Бойко с 15-го по 20-е сентября проводятся неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции. Поэтому местом проведения противостояния станет Ковалевка.
«Горняки» перед матчем с азовским клубом неудачно стартовали в групповом турнире Лиги чемпионов, на выезде проиграв тираспольскому «Шерифу» (0:2). «Мариуполь» в предыдущем туре национального чемпионата играл также в Ковалевке и одолел местный «Колос» со счетом 3:1. Таким образом, неделю назад команда Остапа Маркевича покинула последнее место турнирной таблицы.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Шахтер».
Источник — Sport.ua
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