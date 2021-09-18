8-й тур
Мариуполь
0 : 5
Шахтер Донецк
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Остап МАРКЕВИЧ: «Ребята сделали все, что могли»

Наставник «Мариуполя» прокомментировал разгром от донецкого «Шахтера» (0:5)

  • 18.09.2021 20:24
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Остап МАРКЕВИЧ: «Ребята сделали все, что могли»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

В поединке 8-го тура УПЛ «Мариуполь» проиграл донецкому «Шахтер» со счетом 0:5. Итоги встречи подвел главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич.

— Мы не смогли сегодня задействовать наш боевой состав и выставили молодых ребят. Эти ребята сделали все, что могли. Есть и позитивные моменты. Определенная группа молодых футболистов вселяет нам оптимизм. С ними можно работать — у них есть хорошие задатки. Все зависит от них, от их отношения. Если они будут правильно относится к работе, то можно будет говорить о повышении их статуса в команде. Они могут получить свой шанс.

— Сегодня за «Мариуполь» в Премьер-лиге дебютировала целая группа футболистов. Как вы оцениваете их перспективы?
— Я могу сегодня отметить Пауло Недеса, Никиту Козицкого и Данила Савина. Савин — нападающий 2005 года рождения. Ему 16 лет, но он имеет хорошие задатки для того, чтобы стать игроком высокого уровня.

— Почему Мишнев, Стасюк, Меличенко не попали в заявку?
— Проанализировав физическое состояние команды после игры с «Колосом», было принято решение поберечь их. Анализ показал, что игра получилась довольно энергозатратной.  Они просто не смогли восстановиться. Могли случиться какие-то травмы, которые были бы совсем неуместны.

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Источник — ФК Мариуполь

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