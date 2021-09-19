Мариуполь - Шахтер - 0:5. Дебютные голы Сикана и Мудрика. Обзор матча

В 8-м туре УПЛ «Шахтер» на выезде сыграл против «Мариуполя» и добыл уверенную победу со счетом 5:0.
Дебютные голы за команду забили Михаил Мудрик и Даниил Сикан.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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