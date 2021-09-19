8-й тур
Мариуполь
0 : 5
Шахтер Донецк
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь - Шахтер - 0:5. Дебютные голы Сикана и Мудрика. Обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

  • 19.09.2021 02:50
  • 156 просмотров
  • 2 комментария
Мариуполь - Шахтер - 0:5. Дебютные голы Сикана и Мудрика. Обзор матча
© shakhtar.com

В 8-м туре УПЛ «Шахтер» на выезде сыграл против «Мариуполя» и добыл уверенную победу со счетом 5:0.

Дебютные голы за команду забили Михаил Мудрик и Даниил Сикан.

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
77' ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
53' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
20' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
19' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 03:59
    0
    чувствуют что не время высмеивать шахту с фармом, обисралысь сами по полной.
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 19.09.2021 03:58 (изменен)
    0
    что-то все дырявые боты забыли про ветки с шахтой и мариком, ваш позор переплюнул всех?
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