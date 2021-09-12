7-й тур
Колос К
1 : 3
Мариуполь
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Испорченный дебют наставника. Мариуполь в Ковалевке обыграл Колос

Коллектив Остапа Маркевича сумел победить впервые в новом сезоне

  • 12.09.2021 18:59
  • 3977 просмотров
  • 8 комментариев
Испорченный дебют наставника. Мариуполь в Ковалевке обыграл Колос
© УПЛ

Достаточно интригующее противостояние в Ковалевке продолжало воскресную программу седьмого тура Украинской Премьер-лиги, где местный «Колос» на своем поле принимал «Мариуполь». Интерес эта дуэль привлекала в том плане, что у одного из ее участников на тренерском мостике происходил дебют новоиспеченного наставника, в то время как противоположной стороне требовалось впервые в новом сезоне одержать победу.

Примечательно, что воспользоваться состоянием соперников мечтала каждая из команд. У «колосков» уже на старте нового сезона наметились серьезные проблемы практически во всех аспектах, что в итоге стало причиной уменьшения количества еврокубковых бойцов, представляющих Украину, а также привело к тому, что коллектив под руководством Руслана Костышина сумел оформить лишь два забитых мяча в пяти сыгранных поединках.

«Мариуполь» в этом плане был куда более успешен, однако даже восьми голов не хватило для «приазовцам» для того, чтобы набрать больше одного очка за шесть матчей. Все это давило на положение в команде Остапа Маркевича ровно также, как и не так давно повлияло на итоговую отставку экс-наставника «Колоса». Однако, у главного тренера «Мариуполя» всегда в наличии будет достаточно сильный аргумент – команда во время межсезонья скорее ослабла, пополнившись очередной порцией юных игроков из академии «Шахтера», чем нарастила боевой потенциал.

Несмотря на далеко не самые удачные выступления команд в прошлом, уже с самого начала очного поединка они начали играть в настолько агрессивный атакующий футбол, что сразу сумели завлечь внимание аудитории. Гостям в чем-то больше удавалось играть непосредственно перед чужой штрафной, поэтому совершенно не удивил тот факт, что именно с их стороны и пришел первый забитый мяч в нашей игре. Кащук с заработанного им же штрафного на правом фланге ударом попал в ближнюю штангу, после чего отскок мяча в центр штрафной сумел замкнуть Топалов.

«Приазовцы» в этот момент будто бы сорвались с места, почувствовав дезорганизацию в рядах соперников, и уже в скором времени «Колос» получил второй мяч в свои ворота – через десять минут Кащук разогнал контратаку, которую увенчал пас на правый фланг штрафной с завершающим ударом Кулакова между ног голкиперу. Описать состояние команды Кузнецова в тот момент было сложно – полная потеря понимания происходящего на поле сопровождалась отсутствием реальных решений со скамейки запасных.

В итоге, получилось так, что команда хозяев начала играть на автопилоте, что получалось у нее намного лучше, чем следовать тренерским задумкам от начала встречи. «Колос» до перерыва предложил несколько интересных ситуаций в атаке, но игравшему на острие Нике Ситчинаве все время чего-то не хватало в завершающей стадии. Центральный нападающий так и уйдет с поля без забитых мячей уже во втором тайме, но вот его команде от этого станет легче лишь в том плане, что на поле появятся футболисты, способные завершать создаваемые моменты.

«Мариуполь» после перерыва вновь решил сыграть в сдержанный футбол, за что чуть было не поплатился итоговым результатом. Появившиеся на финальный отрезок поединка Ренан и Лысенко, подкрепленные поздним выходом Костышина, сумели отквитать один мяч, а настрой хозяев поля подсказывал, что на этом дело может и не закончиться. Однако, удачный рывок Вьюнника в контратаку уже в начале компенсированного времени обеспечил голевой момент для Топалова, который и закрыл поединок. Голых эмоций команде Кузнецова так и не хватило.

В следующем туре ковалевский «Колос» сыграет в гостях против петровского «Ингульца», а «Мариуполь» ожидает домашнее региональное дерби против донецкого «Шахтера».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Колос» – «Мариуполь» - 1:3

 Лысенко, 72 – Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26

 Петров, 14, Черноморец, 36, Золотов, 69, Лысенко, 71, Ром, 83, Костышин, 86 – Чех, 34, Кулаков, 53, Клименко, 83, Вьюнник, 85

«Колос»: Маханьков – Золотов, Черноморец, Петров, Ром – Милько – Кариока (Ренан, 58), Богданов, Чурко (Костышин, 70), Ильин – Ситчинава (Лысенко, 58).

«Мариуполь»: Кудрик – Драмбаев (Холод, 10), Меличенко, Удод, Стасюк – Чех – Топалов, Шостак (Клименко, 46), Мишнев (Петерман, 70), Кащук (Свитюха, 59) – Кулаков (Вьюнник, 59).

Арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 15 (8) – 9 (4)
Угловые: 10 – 0
Оффсайды: 1 – 1.

КОЛОС-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 12.09.2021 20:03
    0
    Primovocatus, 12.09.2021 19:08
    Я грешным делом уже подумал, что это волейболист Кузнецов из ФК Севастополь, который рукой забил Металлургу Зп. и засчитали. А это беларус. А значит терпеливый.) Перемелется и отыграются на других.
    Да, прийдет тебе в колос из ковалевки Кузнецов, который в Спартаке работал с Тедеско и Панатинаикосе с Ласло Болони. Этот тип только по грандам выступает
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 19:34
    -2
    Колос это капец, умудрился проиграть колхозу
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 12.09.2021 19:09 (изменен)
    0
    Sviatoslav Kudelych, 12.09.2021 19:04
    Після 8 турів мати 1 очко, це було б "печально", тому результат сьогодні був відомий!
    Предскажи следующий результат Мариуполя.))
    Да и тур только 7-й.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 12.09.2021 19:08
    -1
    Я грешным делом уже подумал, что это волейболист Кузнецов из ФК Севастополь, который рукой забил Металлургу Зп. и засчитали. А это беларус. А значит терпеливый.) Перемелется и отыграются на других.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 12.09.2021 19:04
    +1
    Заслуженная и красивая победа Мариуполя!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
    Sviatoslav Kudelych, 12.09.2021 19:04
    -4
    Після 8 турів мати 1 очко, це було б "печально", тому результат сьогодні був відомий!
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 12.09.2021 19:04
    +9
    Проклятье Селезнева
    Ссылка
    Persian
    online
    Persian, 12.09.2021 19:02
    +8
    Кажется Засуха наигрался футболом.
    Колос катится на дно таблицы, а там привет первая лига 😒
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