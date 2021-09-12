7-й тур
Колос К
1 : 3
Мариуполь
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

МАРКЕВИЧ: «Будет тяжелый матч с Шахтером. Надеюсь, Мариуполю повезет»

Главный тренер «Мариуполя» прокомментировал выездную победу над «Колосом»

  • 12.09.2021 20:51
  • 776 просмотров
  • 7 комментариев
МАРКЕВИЧ: «Будет тяжелый матч с Шахтером. Надеюсь, Мариуполю повезет»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал выездную победу над «Колосом» (3:1) в матче 7-го тура УПЛ:

— Спасибо за поздравления. Естественно комментарий по игре будет позитивным. На данном этапе нас большего всего интересуют бойцовские качества, которые нашей молодой команде надо проявлять в каждом матче. И сегодня команда их проявила. Это меня очень радует. Думаю, ребята почувствовали уверенность и поняли, что без этого аспекта в современном футболе не на что рассчитывать. Поздравляю нашу команду и наших болельщиков с заслуженной победой. Они заждались этой победы. Наверное, у них сегодня будет хорошее настроение.

— Сегодня «Мариуполь» одержал первую победу в сезоне. Почему не удавалось побеждать ранее? Что стало сегодня основным фактором в победе?

— У нас было много травм у ведущих игроков. Чех, Меличенко... Очеретько все еще восстанавливается. Это очень весомые для нас потери. На их местах играли совсем молодые ребята, которые еще не достигли необходимого уровня физической подготовки. «Колос» — опытная команда, в составе которой играют физически мощные футболисты.

Мы никогда не давали установки валяться на поле нашим молодым футболистам. Мы такое поведение не поощряем. Но сегодня такие ситуации часто возникали и именно из-за того, что физически мощные игроки «Колоса» твердо ставили корпус, ногу – нашим молодым ребятам было тяжело противостоять такому давлению. «Колос» сегодня также проявил характер. Они сражались до конца.

—  Следующий матч «Мариуполь» также проведет в Ковалевке против «Шахтера». Возможно, этот стадион стал для вас фартовым. Как будете настраиваться на следующую игру?

— Хороший вопрос. Надеемся, нам повезет. Будет тяжелый матч, и те молодые футболисты, которые будут играть, получат бесценный опыт.

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Источник — ФК Мариуполь

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 12.09.2021 21:34
    0
    во прикололся!!!
    напряженный матч для комментатора! как-то будет отмазывать?

    и на поле у ЩД будет 7 бразил!!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 12.09.2021 21:33
    0
    ...тонкий гумор ...букмекери навіть ставки не приймають на таке дербі...
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    zzg77
    online
    zzg77, 12.09.2021 21:30
    +2
    Спасибо, Остап, рассмешил!!!
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 21:12
    +6
    ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
    Тяжёлый матч разве что для судьи будет - 90 минут бегать и изображать деятельность заранее зная результат спектакля
    Ссылка
    Letifer
    online
    Letifer, 12.09.2021 21:05
    +7
    Юморист
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 12.09.2021 21:04
    +3
    Я чуть водой не подавился!
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    Primovocatus
    Primovocatus, 12.09.2021 21:01 (изменен)
    +1
    Поберегли бы силы на равных себе. Потом не наверстать.
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