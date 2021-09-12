МАРКЕВИЧ: «Будет тяжелый матч с Шахтером. Надеюсь, Мариуполю повезет»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал выездную победу над «Колосом» (3:1) в матче 7-го тура УПЛ:

— Спасибо за поздравления. Естественно комментарий по игре будет позитивным. На данном этапе нас большего всего интересуют бойцовские качества, которые нашей молодой команде надо проявлять в каждом матче. И сегодня команда их проявила. Это меня очень радует. Думаю, ребята почувствовали уверенность и поняли, что без этого аспекта в современном футболе не на что рассчитывать. Поздравляю нашу команду и наших болельщиков с заслуженной победой. Они заждались этой победы. Наверное, у них сегодня будет хорошее настроение.

— Сегодня «Мариуполь» одержал первую победу в сезоне. Почему не удавалось побеждать ранее? Что стало сегодня основным фактором в победе?

— У нас было много травм у ведущих игроков. Чех, Меличенко... Очеретько все еще восстанавливается. Это очень весомые для нас потери. На их местах играли совсем молодые ребята, которые еще не достигли необходимого уровня физической подготовки. «Колос» — опытная команда, в составе которой играют физически мощные футболисты.

Мы никогда не давали установки валяться на поле нашим молодым футболистам. Мы такое поведение не поощряем. Но сегодня такие ситуации часто возникали и именно из-за того, что физически мощные игроки «Колоса» твердо ставили корпус, ногу – нашим молодым ребятам было тяжело противостоять такому давлению. «Колос» сегодня также проявил характер. Они сражались до конца.

— Следующий матч «Мариуполь» также проведет в Ковалевке против «Шахтера». Возможно, этот стадион стал для вас фартовым. Как будете настраиваться на следующую игру?

— Хороший вопрос. Надеемся, нам повезет. Будет тяжелый матч, и те молодые футболисты, которые будут играть, получат бесценный опыт.