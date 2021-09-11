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12.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Колос - Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обеим командам надо выбираться из подвала турнирной таблицы

  • 11.09.2021 19:15
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Колос - Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Колос

В 7-м туре украинской Премьер-Лиги в воскресенье 12 сентября в Ковалевке на стадионе «Колос» футболисты местного клуба будут принимать «Мариуполь». 

«Колос»

Ковалевский клуб, который в нынешнем сезоне представлял Украину в квалификации Лиги конференций, очень неудачно начал новый сезон и на данный момент оказался в числе аутсайдеров чемпионата страны. В пяти матчах была добыта всего лишь одна победа над дебютантом турнира харьковским «Металлистом 1925» со счетом 1:0, дважды ковалевцы сыграли вничью и два раза покидали поле побежденными. Особенно болезным было разгромное поражение в предыдущем туре от «Динамо» 0:7.  

Учитывая еще и то, что «Колос» не сумел пробиться в групповой этап еврокубка, многолетний наставник команды Руслан Костышин подал в отставку и предстоящий матч будет первым, когда его не будет рядом с теперь уже бывшими подопечными. А руководить действиями футболистов будет помощник Костышина Сергей Кузнецов. 

Прежде всего, хозяевам поля надо психологически восстановиться и выйти из сложной ситуации, в которой они очутились. А то, что квалифицированных игроков здесь хватает, украинские любители футбола не раз убеждались. 

«Мариуполь»

Но если у «Колоса» в активе все же имеется пять очков и одна победа может поднять их в середину турнирной таблицы, то у «Мариуполя» все совсем плохо. Шесть проведенных матчей и только одна ничья в первом туре со «Львовом» 1:1. Причем три поражения команда потерпела у себя дома при поддержке родных трибун. 

Можно много говорить о том, что уже на протяжении многих лет мариупольский клуб арендовал целыми группами игроков, прежде всего из «Шахтера». Но тогда, в основном, это были уже квалифицированные футболисты, поигравшие на высоком уровне. Сейчас же у Остапа Маркевича в большей степени молодежь и даже сам главный тренер ратует за то, что клубу нужны опытные игроки практически в каждой линии. 

Показателен, к примеру, такой факт, что в поединке 6-го тура против «Ингульца» наставник в перерыве выпустил на поле сразу двоих исполнителей Удода и Хромей, которым исполнилось только по 17 лет. Но и это еще не все. Как стало известно после поединка в Кропивницком из-за травмы примерно на два месяца выбыл из строя один из самых опытных на сегодня игроков «Мариуполя» Чоботенко. Из-за дисквалификации не выйдет на поле еще один защитник Мампасси. И также под вопросом остается участие в матче Очеретько, который из-за повреждения не играл с «Ингульцом».  

Статистика встреч

В украинской Премьер-Лиге «Колос» и «Мариуполь» провели 8 матчей и имеют по четыре победы. А вот в предыдущем сезоне футболисты из Киевской области дважды побеждали, причем оба матча проходили в Ковалевке. В первом круге 1:0 (гол забил Ориховский с пенальти на шестой компенсированной минуте). А во втором 4:1 (у победителей голы забивали Чурко, Костышин, Новак и Лысенко, и у проигравших Бондаренко).  

Ориентировочные составы: 

«Колос»: Маханьков, Золотов, Павловец, Петров, Гавриш, Черноморец, Богданов, Нгамба Диего, Чурко, Ситчинава
 
«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Удод, Стасюк, Клименко, Петерман, Мишнев, Вьюнник, Топалов,  Кащук, Кулаков

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12 сентября, воскресенье

«Колос» – «Мариуполь»
Ковалевка. Стадион «Колос». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
КОЛОС - МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Геннадий Серпунько (Одесса)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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