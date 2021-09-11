В 7-м туре украинской Премьер-Лиги в воскресенье 12 сентября в Ковалевке на стадионе «Колос» футболисты местного клуба будут принимать «Мариуполь».

«Колос»

Ковалевский клуб, который в нынешнем сезоне представлял Украину в квалификации Лиги конференций, очень неудачно начал новый сезон и на данный момент оказался в числе аутсайдеров чемпионата страны. В пяти матчах была добыта всего лишь одна победа над дебютантом турнира харьковским «Металлистом 1925» со счетом 1:0, дважды ковалевцы сыграли вничью и два раза покидали поле побежденными. Особенно болезным было разгромное поражение в предыдущем туре от «Динамо» 0:7.

Учитывая еще и то, что «Колос» не сумел пробиться в групповой этап еврокубка, многолетний наставник команды Руслан Костышин подал в отставку и предстоящий матч будет первым, когда его не будет рядом с теперь уже бывшими подопечными. А руководить действиями футболистов будет помощник Костышина Сергей Кузнецов.

Прежде всего, хозяевам поля надо психологически восстановиться и выйти из сложной ситуации, в которой они очутились. А то, что квалифицированных игроков здесь хватает, украинские любители футбола не раз убеждались.

«Мариуполь»

Но если у «Колоса» в активе все же имеется пять очков и одна победа может поднять их в середину турнирной таблицы, то у «Мариуполя» все совсем плохо. Шесть проведенных матчей и только одна ничья в первом туре со «Львовом» 1:1. Причем три поражения команда потерпела у себя дома при поддержке родных трибун.

Можно много говорить о том, что уже на протяжении многих лет мариупольский клуб арендовал целыми группами игроков, прежде всего из «Шахтера». Но тогда, в основном, это были уже квалифицированные футболисты, поигравшие на высоком уровне. Сейчас же у Остапа Маркевича в большей степени молодежь и даже сам главный тренер ратует за то, что клубу нужны опытные игроки практически в каждой линии.

Показателен, к примеру, такой факт, что в поединке 6-го тура против «Ингульца» наставник в перерыве выпустил на поле сразу двоих исполнителей Удода и Хромей, которым исполнилось только по 17 лет. Но и это еще не все. Как стало известно после поединка в Кропивницком из-за травмы примерно на два месяца выбыл из строя один из самых опытных на сегодня игроков «Мариуполя» Чоботенко. Из-за дисквалификации не выйдет на поле еще один защитник Мампасси. И также под вопросом остается участие в матче Очеретько, который из-за повреждения не играл с «Ингульцом».

Статистика встреч

В украинской Премьер-Лиге «Колос» и «Мариуполь» провели 8 матчей и имеют по четыре победы. А вот в предыдущем сезоне футболисты из Киевской области дважды побеждали, причем оба матча проходили в Ковалевке. В первом круге 1:0 (гол забил Ориховский с пенальти на шестой компенсированной минуте). А во втором 4:1 (у победителей голы забивали Чурко, Костышин, Новак и Лысенко, и у проигравших Бондаренко).

Ориентировочные составы:

«Колос»: Маханьков, Золотов, Павловец, Петров, Гавриш, Черноморец, Богданов, Нгамба Диего, Чурко, Ситчинава



«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Удод, Стасюк, Клименко, Петерман, Мишнев, Вьюнник, Топалов, Кащук, Кулаков

12 сентября, воскресенье