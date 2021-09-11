7-й тур
Колос К
0 : 0
Мариуполь
12.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Колос – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 11.09.2021 22:09
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Колос – Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 12-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и «Мариуполь». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 17:00.

Руслан Костышин не сумел переварить разгромное поражение 0:7 от киевского «Динамо», поэтому оставил занимаемый им пост во главе «Колоса» перед паузой на матчи национальных сборных. Сергей Кузнецов принял достаточно проблемный коллектив, но уже в первой игре имеет все шансы добыть успех. «Колоскам» будет противостоять «Мариуполь», у которого дела на последней строчке турнирной таблице с одним набранным очком обстоят еще хуже. Как бы не последовал за Костышиным Остап Маркевич по итогу уже предстоящей игры.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Мариуполь».

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Александр Снитко, Sport.ua

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