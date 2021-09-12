12 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ, в котором сыграли «Колос» и «Мариуполь» (1:3).
Голы: Лысенко, 72 – Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26.
Колос – Мариуполь – 1:3. Неудачный дебют Кузнецова. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Топалов, 16 мин.
ГОЛ! 0:2. Кулаков, 26 мин.
ГОЛ! 1:2. Лысенко, 72 мин.
ГОЛ! 1:3. Топалов, 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Мариуполь).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Лысенко (Колос К).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Мариуполь).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua
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