ОФИЦИАЛЬНО: Матч Мариуполь — Шахтер перенесен

Поединок 8-го тура УПЛ состоится в Ковалевке на стадионе «Колос»

  • 09.09.2021 18:53
  • 5007 просмотров
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Матч Мариуполь — Шахтер перенесен
© ФК Мариуполь

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 8-го тура чемпионата Украины.

В этот игровой день «Мариуполь» сыграет с «Шахтером». Игра назначена на 18 сентября. Начало в 17:00. Матч должен был пройти в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко. Однако стадион не сможет принять этот матч в указанную дату. «Мариуполь» получил письмо от Коммунального учреждения ГСК «Азовец» о том, что в период с 15 по 20 сентября 2021 года на стадионе имени В.С. Бойко будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион. В связи с этим проведение любого официального мероприятия на стадионе в этот период невозможно.

«Мариуполь» обратился в Дирекцию Премьер-лиги и ФК «Шахтер» с просьбой об «обмене» матчей, то есть игру 8-го тура провести на поле «горняков», а поединок второго круга (23-й тур) сыграть в Мариуполе. Дирекция Премьер-лиги удовлетворила просьбу «Мариуполя». Таким образом, матч 8-го тура между «горняками» и азовцами состоится в Ковалевке (Киевская область) на стадионе «Колос».

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Источник — ФК Мариуполь

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lyolik
    Lyolik, 09.09.2021 20:12
    0
    Кроты уже на сельские стадионы переместились. Больше никто не пускает?
    Ссылка
    roman_kros
    online
    roman_kros, 09.09.2021 20:01
    -1
    А чому просто не відмінили? Є сумніви яким буде результат?
    Ссылка
    faraon
    online
    faraon, 09.09.2021 19:35
    -4
    Володимир Омельченко, 09.09.2021 19:32
    Братан, в орендоморці нікому грати, тому і подивишся, як вони будуть грати, на відміну від...😉
    в черномореце нет игроков ?и как дноморец тогда будет играть с дном
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 09.09.2021 19:35
    -3
    Мастера заголовков🤦🏻🤦🏻🤦🏻
    Ссылка
    Володимир Омельченко
    online
    Володимир Омельченко, 09.09.2021 19:32
    +3
    faraon, 09.09.2021 19:29
    дноморец с дном перенесут ?
    Братан, в орендоморці нікому грати, тому і подивишся, як вони будуть грати, на відміну від...😉
    Ссылка
    Володимир Омельченко
    online
    Володимир Омельченко, 09.09.2021 19:31
    +6
    Пф... Можна б було одразу три очки віддати.
    Ссылка
    faraon
    online
    faraon, 09.09.2021 19:29
    -2
    дноморец с дном перенесут ?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
    Вячеслав Круссер, 09.09.2021 19:29
    -1
    Какой стыд :Дзерби
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 09.09.2021 19:22
    +4
    Ярослав Мирошниченко, 09.09.2021 19:21
    А зачем переносить или это чтобы интригу держать? Самый центральный матч всего чемпионата в котором букмекеры гадают с каким счетом арендуполь проипет этот матч
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
    Ярослав Мирошниченко, 09.09.2021 19:21
    +6
    А зачем переносить или это чтобы интригу держать? Самый центральный матч всего чемпионата в котором букмекеры гадают с каким счетом арендуполь проипет этот матч
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 09.09.2021 19:10
    +4
    АПУПЕТЬ !!!
    Это после игры с Шерифом в облом чиргикать в Мариуполь на автобусе.
    Проще сыграть в Коваливке. Ремонт на подстанции раньше или позже сделать низзззя.
    Это же надо?
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 09.09.2021 19:09
    +11
    У Шахтера один раз в году есть шанс посетить Родину и то решили не ехать...
    Хотя для бразильцев это ж не родина...
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