ОФИЦИАЛЬНО: Матч Мариуполь — Шахтер перенесен

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 8-го тура чемпионата Украины.

В этот игровой день «Мариуполь» сыграет с «Шахтером». Игра назначена на 18 сентября. Начало в 17:00. Матч должен был пройти в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко. Однако стадион не сможет принять этот матч в указанную дату. «Мариуполь» получил письмо от Коммунального учреждения ГСК «Азовец» о том, что в период с 15 по 20 сентября 2021 года на стадионе имени В.С. Бойко будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион. В связи с этим проведение любого официального мероприятия на стадионе в этот период невозможно.

«Мариуполь» обратился в Дирекцию Премьер-лиги и ФК «Шахтер» с просьбой об «обмене» матчей, то есть игру 8-го тура провести на поле «горняков», а поединок второго круга (23-й тур) сыграть в Мариуполе. Дирекция Премьер-лиги удовлетворила просьбу «Мариуполя». Таким образом, матч 8-го тура между «горняками» и азовцами состоится в Ковалевке (Киевская область) на стадионе «Колос».