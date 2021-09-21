Усик улетел в Лондон, новичок Металлиста, Пакьяо завершил карьеру

Главные новости за 20 сентября на Sport.ua

  • 21.09.2021 06:00
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Усик улетел в Лондон, новичок Металлиста, Пакьяо завершил карьеру
© MatchroomBoxing

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 сентября.

1. ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал англичанина Харриса. У футболиста есть опыт выступлений в английской Премьер-лиге.

2. ФОТО. Усик отправился в Лондон на поединок с Джошуа. Усик и его команда отправились в Великобританию.

3. Пакьяо завершил спортивную карьеру. 42-летний филиппинский боксер решил повесить перчатки на гвоздь.

4. «Он не готов». Шевченко отказался возглавить сборную Турции. Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации.

5. ФОТО. Царь в гневе. Лицо Селезнева, когда Монзуль не назначила пенальти. Форвард «Миная» чуть не сошел с ума из-за решения арбитра матча.

6. Матч Динамо — Шахтер может пройти без зрителей. Киевский клуб ждет суровое наказание за драку болельщиков на «Олимпийском».

7. МАРЛОС: «Мой контракт с Шахтером заканчивается. Цикл подходит к концу». Нового контракта не будет?

8. Пеп ГВАРДИОЛА: «Зинченко травмирован и не готов играть». Украинец пропустит матч Кубка английской лиги.

9. ВИДЕО. Александр УСИК: «Энтони, привет. Я уже здесь». Украинец прибыл на бой в Лондон.

10. ВИДЕО. Собаками не удивишь. Конь выбежал на поле в игре Украины и Италии. Курьезные эпизоды случились во время матча квалификации Дефлимпийских игр.

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Источник — Sport.ua

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