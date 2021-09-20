Форвард «Миная» Евгений Селезнев чуть не сошел с ума из-за решения Катерины Монзуль не ставить пенальти в матче закарпатской команды против «Ворсклы» (0:2) в 8-м туре УПЛ.

На экваторе второй половины игры после удара Селезнева из-за пределов штрафной площади мяч попал в руку Йоонасу Тамму, но Катерина Монзуль не назначила пенальти.

За карьеру 36-летний Евгений забил 116 голов в УПЛ и близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола). Каждый голевой момент для Евгения теперь на вес золота.

ФОТО. Царь в гневе. Лицо Селезнева, когда Монзуль не назначила пенальти