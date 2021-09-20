ФОТО. Царь в гневе. Лицо Селезнева, когда Монзуль не назначила пенальти

Форвард «Миная» чуть не сошел с ума из-за решения арбитра матча

  • 20.09.2021 21:15
  • 2189 просмотров
  • 14 комментариев
ФОТО. Царь в гневе. Лицо Селезнева, когда Монзуль не назначила пенальти
© Футбол 1/2/3. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев чуть не сошел с ума из-за решения Катерины Монзуль не ставить пенальти в матче закарпатской команды против «Ворсклы» (0:2) в 8-м туре УПЛ.

На экваторе второй половины игры после удара Селезнева из-за пределов штрафной площади мяч попал в руку Йоонасу Тамму, но Катерина Монзуль не назначила пенальти.

За карьеру 36-летний Евгений забил 116 голов в УПЛ и близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола). Каждый голевой момент для Евгения теперь на вес золота.

ФОТО. Царь в гневе. Лицо Селезнева, когда Монзуль не назначила пенальти

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 20.09.2021 21:33
    0
    Бооооже, яке воно кончене
    Ссылка
    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 21:33
    0
    а скриншоты епальника гармаша не хотите наклепать? а ну да, это же дырявый сайт, всё забываю.
    Ссылка
    jimmi
    online
    jimmi, 20.09.2021 21:32
    +1
    Спортс, у вас ошибка в заголовке!
    Вот, я исправил "Цар у гівні")))
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 20.09.2021 21:30
    0
    отсавьте да и только )
    Ссылка
    Dmit D
    Dmit D, 20.09.2021 21:29
    +1
    Говорят, царь — ненастоящий!
    Ссылка
    Chicot
    Chicot, 20.09.2021 21:29
    +1
    Yura Юрий, 20.09.2021 21:23
    какая отвратительная рожа....
    Вообще пропитая
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 20.09.2021 21:29
    +1
    Давно пора было уйти.
    Ссылка
    Игорь Авто
    Игорь Авто, 20.09.2021 21:23
    +1
    bullyUA, 20.09.2021 21:18
    Странно, что кормилец не сказал Кате "пошли выйдем".
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 20.09.2021 21:23
    +5
    какая отвратительная рожа....
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.09.2021 21:20
    +3
    Какой-то не здоровый взгляд у его. Я бы побоялся к клетке близко с таким подходить. Видно по глазам что может укусить
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 20.09.2021 21:20
    +7
    Да какой там царь, это чепушило невоспитанное)
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 20.09.2021 21:19
    +5
    Хотелось бы услышать мнение игроков Александрии был ли там пенальти!!!
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 20.09.2021 21:18
    +4
    Странно, что кормилец не сказал Кате "пошли выйдем".
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    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 20.09.2021 21:17
    +4
    А че за бурят на фото,и где фото Селезнева?
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