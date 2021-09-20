Пеп ГВАРДИОЛА: «Зинченко травмирован и не готов играть»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что Александр Зинченко и ряд других игроков пропустят матч Кубка английской Лиги против «Уикомба» во вторник.
«Будут играть совсем молодые футболисты, альтернативы нет. Зинченко травмирован и не готов играть. Травмы получили Родри, Стоунз, Ляпорт и Гюндоган».
«Дам отдохнуть Диашу и Канселу. Так что сыграет молодежь», - сказал Гваридола.
Зинченко из-за травмы пропустил матч против «Саутгемптона». Клуб не сообщает о сроках восстановления.
Источник — ФК Манчестер Сити
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