Пеп ГВАРДИОЛА: «Зинченко травмирован и не готов играть»

Украинец пропустит матч Кубка английской лиги

  • 20.09.2021 16:53
  • 1990 просмотров
  • 2 комментария
Пеп ГВАРДИОЛА: «Зинченко травмирован и не готов играть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что Александр Зинченко и ряд других игроков пропустят матч Кубка английской Лиги против «Уикомба» во вторник.

«Будут играть совсем молодые футболисты, альтернативы нет. Зинченко травмирован и не готов играть. Травмы получили Родри, Стоунз, Ляпорт и Гюндоган».

«Дам отдохнуть Диашу и Канселу. Так что сыграет молодежь», - сказал Гваридола.

Зинченко из-за травмы пропустил матч против «Саутгемптона». Клуб не сообщает о сроках восстановления.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    U FO
    U FO, 20.09.2021 18:04
    +2
    DK02, 20.09.2021 18:02
    І слава богу. Одного звіздуна здихались, час прийшов другого.
    На аватарке тебе больше подойдёт неандерталец
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    DK02
    DK02, 20.09.2021 18:02
    -4
    І слава богу. Одного звіздуна здихались, час прийшов другого.
    Ссылка
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