Во вторник, 22 декабря, на стадионе «Этихад» состоится матч 1/16 финала Кубка Английской лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Уиком Уондерерс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне четвертый раз подряд выиграла Кубок Английской лиги, что является рекордом. В целом же «горожане» выступили почти идеально и в других турнирах. Если бы не поражение в финале Лиги чемпионов, то главному тренеру «горожан» можно было бы при жизни ставить памятник возле «Этихада».

Однако то поражение принесло негативных эмоций игрокам и болельщикам «Ман Сити» не меньше, чем положительных уверенно выигранное чемпионство в Премьер-лиге. Чего только стоит фото 24-летнего украинца Александра Зинченко после последнего свистка финального матча с лондонским «Челси» (0:1).

Getty Images/Global Images Ukraine

В целом лидер сборной Украины провел очень неплохой сезон, сыграв 32 матча во всех турнирах за клуб, в которых отметился двумя ассистами. ​В новом сезоне Зинченко лишь раз попал в стартовый состав «Сити» – в первом туре Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (6:3), еще дважды он выходил на замену. В АПЛ у подопечных Гвардиолы в активе десять очков и пятое место после пяти туров.

«Уиком Уондерерс»

Футбольный клуб из города Хай-Уиком был образован в 1887 году. Всю свою историю команда выступает в низших английских дивизионах. В нынешнем сезоне «Уиком» играет в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе чемпионата Англии. В прошлом сезоне «сине-голубые» впервые в истории играли в Чемпионшипе, однако не смогли сохранить там прописку.

Что касается главных достижений клуба в кубковых турнирах, то в 2001 году «Уиком» дошел до полуфинала Кубка Англии, где уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2. В Кубке Английской лиги в сезоне 2006/07 команда также добралась до полуфинала, где в матче с лондонским «Челси» дома смогла добиться ничьей 1:1, а на выезде уступила со счетом 0:4.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.05 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер, Гюндоган, Родри, Силва, Грилиш, Торрес, Жезус.

21 сентября, вторник