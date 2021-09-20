Манчестер Сити – Уиком. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги

Команда Пепа Гвардиолы начинает свой путь к пятому подряд триумфу в турнире

  • 20.09.2021 14:19
  • 171 просмотр
  • 0 комментариев
Манчестер Сити – Уиком. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 декабря, на стадионе «Этихад» состоится матч 1/16 финала Кубка Английской лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Уиком Уондерерс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

«Манчестер Сити»

 

Команда Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне четвертый раз подряд выиграла Кубок Английской лиги, что является рекордом. В целом же «горожане» выступили почти идеально и в других турнирах. Если бы не поражение в финале Лиги чемпионов, то главному тренеру «горожан» можно было бы при жизни ставить памятник возле «Этихада».

Однако то поражение принесло негативных эмоций игрокам и болельщикам «Ман Сити» не меньше, чем положительных уверенно выигранное чемпионство в Премьер-лиге. Чего только стоит фото 24-летнего украинца Александра Зинченко после последнего свистка финального матча с лондонским «Челси» (0:1).

Getty Images/Global Images Ukraine

В целом лидер сборной Украины провел очень неплохой сезон, сыграв 32 матча во всех турнирах за клуб, в которых отметился двумя ассистами. ​В новом сезоне Зинченко лишь раз попал в стартовый состав «Сити» – в первом туре Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (6:3), еще дважды он выходил на замену. В АПЛ у подопечных Гвардиолы в активе десять очков и пятое место после пяти туров.

«Уиком Уондерерс»

 

Футбольный клуб из города Хай-Уиком был образован в 1887 году. Всю свою историю команда выступает в низших английских дивизионах. В нынешнем сезоне «Уиком» играет в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе чемпионата Англии. В прошлом сезоне «сине-голубые» впервые в истории играли в Чемпионшипе, однако не смогли сохранить там прописку.

Что касается главных достижений клуба в кубковых турнирах, то в 2001 году «Уиком» дошел до полуфинала Кубка Англии, где уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2. В Кубке Английской лиги в сезоне 2006/07 команда также добралась до полуфинала, где в матче с лондонским «Челси» дома смогла добиться ничьей 1:1, а на выезде уступила со счетом 0:4.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.05 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер, Гюндоган, Родри, Силва, Грилиш, Торрес, Жезус.

21 сентября, вторник

«Манчестер Сити» – «Уиком Уондерерс»
Манчестер. Стадион «Этихад». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности