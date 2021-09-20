«Он не готов». Шевченко отказался возглавить сборную Турции

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации

  • 20.09.2021 18:51
  • 3528 просмотров
  • 11 комментариев
«Он не готов». Шевченко отказался возглавить сборную Турции
© uaf.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко действительно имел вариант возглавить сборную Турции.

Однако Шевченко отказал, а Турция уже нашла другого наставника.

«Если коротко, то информация правдивая, Шевченко предложили рассмотреть возможность возглавить сборную Турции. Шевченко ответил, что на этом этапе не готов даже рассматривать этот вопрос».

«У Шевченко была возможность работать в Турции, но он не готов», - сказал Цыганык.

Ранее Шевченко говорил, что готов как к работе в сборной, так и в клубе.

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Источник — Циганик LIVE

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    online
    johndow, 20.09.2021 19:55
    0
    Надеюсь, он чему-то научился у своего штаба и у жизни, с его именем рано или поздно клуб себе достойный он найдёт, а вот что дальше - зависит от него. Никогда не был высокого мнения о его тренерских способностях, но буду только рад, если у него все получится
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    Pop Pop
    Pop Pop, 20.09.2021 19:50 (изменен)
    +2
    Конечно не готов это сборную Украины любой возглавить готов,даже Петраков,а в Турции
    на его тренерской карьере крест поставят
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    PFCLviv
    PFCLviv, 20.09.2021 19:48
    +2
    Повчився і попіарився на Збірній України, киданув її у самий відповідальний момент з купою проблем у турнірній таблиці і з піжонами типу Маліновського... Тепер нікому непотрібний тренер Шевченко навіть не підходить Узбекистану і Туреччині... Бумеранг!
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    PFCLviv
    PFCLviv, 20.09.2021 19:45 (изменен)
    +1
    Без своїх помічників Шевченко ніхто як тренер... Він напевно чекав, що після фартового піару у ЗбУ його візьмуть у Мілан чи Челсі (поближче до його дому і родини у Лондоні), а не тут то було... А в Туреччину це далеко, Пазік ітак напрягала, що в Київ часто літає... Тай в Туреччині фарт може пропасти і далеко від рідного Лондона...
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    Игорь Авто
    Игорь Авто, 20.09.2021 19:41
    +3
    если он кинул то и его кинут- бумеранг
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    Михаил Петрович Бильдер
    Михаил Петрович Бильдер, 20.09.2021 19:33 (изменен)
    +3
    Цыганык относится к группе суриковских пропагандистов. Никто и никуда (в здравом уме),, Шевченко на должность Главного тренера - не зовёт и не звал.
    Сначала было сообщение, из приличных источников, что немцы прислали в Турцию на должность гл. тренера сборной своего воспитанника, но поддающего надежды.
    И после ЭТОГО Цыганык заявляет, что Шевченко отказывается.
    Зачем врать? И зачем так хреноватенько думать о любителях футбола, пан Цыганык?
    Милан, Узбекистан, Северная Америка, Турция... Ложь, подрывающая остатки "тренерского" авторитета Шевченко. Нет, Шева не ту компания выбрал, для пиара.
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    u6464u
    u6464u, 20.09.2021 19:13
    +6
    Сурика пропагандисты пытаются упихнуть Шеву хоть куда нибудь, но скорей всего кроме киприотов шансов у Андрея нет.
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    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 19:08
    +1
    Alexsandr B, 20.09.2021 18:56
    Правильно, ничего не даст в плане развития и имиджа, а только может навредить
    на украине наимиджировался так наимиджировался
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    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 19:07
    +3
    Турция слишком большая ответственность, толи дело Украина
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    BekXanov
    BekXanov, 20.09.2021 19:01
    +11
    Alexsandr B, 20.09.2021 18:56
    Правильно, ничего не даст в плане развития и имиджа, а только может навредить
    Он взял сборную и что?Его помощники за него дефакто вели команду.А тренера Шевченко в природе никто не видел.И провал на отбор ЧМ тому яркий пример,Если он хочет имиджа роста и показать свою проф пригодность пусть возглавит клуб.Ребров яркий пример после Динамо в него не особо была вера и он доказал что это пустые разговоры.В венгрии он показал грандиозные результаты в арабов снова второй раз показывает результат и если всё сложиться станет чемпионов.А что Шевченко?Он приподносит себя как мега гуру но пока этот гуру ничего не показал.Пресса с ним носиться как золотой торбой.А по сути как тренер он пустышка !
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    Alexsandr B
    Alexsandr B, 20.09.2021 18:56
    +1
    Правильно, ничего не даст в плане развития и имиджа, а только может навредить
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