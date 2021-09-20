«Он не готов». Шевченко отказался возглавить сборную Турции

По информации журналиста Игоря Цыганыка, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко действительно имел вариант возглавить сборную Турции.
Однако Шевченко отказал, а Турция уже нашла другого наставника.
«Если коротко, то информация правдивая, Шевченко предложили рассмотреть возможность возглавить сборную Турции. Шевченко ответил, что на этом этапе не готов даже рассматривать этот вопрос».
«У Шевченко была возможность работать в Турции, но он не готов», - сказал Цыганык.
Ранее Шевченко говорил, что готов как к работе в сборной, так и в клубе.
Источник — Циганик LIVE
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на его тренерской карьере крест поставят
Сначала было сообщение, из приличных источников, что немцы прислали в Турцию на должность гл. тренера сборной своего воспитанника, но поддающего надежды.
И после ЭТОГО Цыганык заявляет, что Шевченко отказывается.
Зачем врать? И зачем так хреноватенько думать о любителях футбола, пан Цыганык?
Милан, Узбекистан, Северная Америка, Турция... Ложь, подрывающая остатки "тренерского" авторитета Шевченко. Нет, Шева не ту компания выбрал, для пиара.
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