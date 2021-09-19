Назван главный тренер сборной Турции. На должность претендовал Шевченко

59-летний немецкий специалист Штефан Кунц официально назначен новым главным тренером сборной Турции.
Предыдущие пять лет Кунц возглавлял сборную Германии U-21, с которой дважды выиграл молодежный чемпионат Европы (2017 и 2021), а также стал вице-чемпионом континента в 2019 году.
Пост главного тренера сборной Турции стал вакантным на прошлой неделе, когда был уволен Шенол Гюнеш после разгромного поражения от Нидерландов (1:6) квалификации ЧМ-2022.
Ранее появилась информация, что на должность главного тренера сборной Турции претендует экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко.
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А тут... Какой там шорт-лист.
Шева просто в шортах на поле для гольфа ходит.
Есть у Шевы диплом, только вот дело в том,
Что всемогущий маг лишь на бумаге он.
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