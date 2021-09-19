Назван главный тренер сборной Турции. На должность претендовал Шевченко

Штефан Кунц стал новым наставником сборной Турции по футболу

  • 19.09.2021 20:40
  • 1106 просмотров
  • 1 комментарий
Назван главный тренер сборной Турции. На должность претендовал Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Штефан Кунц

59-летний немецкий специалист Штефан Кунц официально назначен новым главным тренером сборной Турции.

Предыдущие пять лет Кунц возглавлял сборную Германии U-21, с которой дважды выиграл молодежный чемпионат Европы (2017 и 2021), а также стал вице-чемпионом континента в 2019 году.

Пост главного тренера сборной Турции стал вакантным на прошлой неделе, когда был уволен Шенол Гюнеш после разгромного поражения от Нидерландов (1:6) квалификации ЧМ-2022.

Ранее появилась информация, что на должность главного тренера сборной Турции претендует экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 19.09.2021 20:56
    +1
    Со сборной Турции даже Луческу не справился.
    А тут... Какой там шорт-лист.
    Шева просто в шортах на поле для гольфа ходит.
    Есть у Шевы диплом, только вот дело в том,
    Что всемогущий маг лишь на бумаге он.
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