Назван главный тренер сборной Турции. На должность претендовал Шевченко

59-летний немецкий специалист Штефан Кунц официально назначен новым главным тренером сборной Турции.

Предыдущие пять лет Кунц возглавлял сборную Германии U-21, с которой дважды выиграл молодежный чемпионат Европы (2017 и 2021), а также стал вице-чемпионом континента в 2019 году.

Пост главного тренера сборной Турции стал вакантным на прошлой неделе, когда был уволен Шенол Гюнеш после разгромного поражения от Нидерландов (1:6) квалификации ЧМ-2022.

Ранее появилась информация, что на должность главного тренера сборной Турции претендует экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко.