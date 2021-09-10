Главный тренер сборной Турции ушел в отставку

Турецкая федерация футбола (ТФФ) официально сообщила о том, что главный тренер национальной сборной Шенол Гюнеш ушел в отставку. Такое решение было принято после разгромного поражения 1:6 от Нидерландов в отборе на ЧМ-2022.

«После встречи с тренером нашей национальной сборной Шенолом Гюнешом мы приняли решение разойтись. Мы хотели бы поблагодарить нашего уважаемого учителя, господина Гюнеша, который принес большой успех нашей стране, за его работу и вклад в турецкий футбол, и желаем ему крепкого здоровья и успехов в его будущей жизни», - гласит заявление ТФФ.

69-летний Гюнеш возглавлял сборную Турции с 2019 года. При нем команда провалилась на Евро-2020, проиграв все три матча с разницей мячей 1-8.

Ранее Гюнеш уже возглавлял сборную Турции в 2000 – 2004 годах и привел ее к самому большому успеху в истории – бронзе ЧМ-2002.