Главный тренер сборной Турции ушел в отставку

Последней каплей стало разгромное поражение от Нидерландов

  • 10.09.2021 18:44
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Главный тренер сборной Турции ушел в отставку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Шенол Гюнеш

Турецкая федерация футбола (ТФФ) официально сообщила о том, что главный тренер национальной сборной Шенол Гюнеш ушел в отставку. Такое решение было принято после разгромного поражения 1:6 от Нидерландов в отборе на ЧМ-2022.

«После встречи с тренером нашей национальной сборной Шенолом Гюнешом мы приняли решение разойтись. Мы хотели бы поблагодарить нашего уважаемого учителя, господина Гюнеша, который принес большой успех нашей стране, за его работу и вклад в турецкий футбол, и желаем ему крепкого здоровья и успехов в его будущей жизни», - гласит заявление ТФФ.

69-летний Гюнеш возглавлял сборную Турции с 2019 года. При нем команда провалилась на Евро-2020, проиграв все три матча с разницей мячей 1-8.

Ранее Гюнеш уже возглавлял сборную Турции в 2000 – 2004 годах и привел ее к самому большому успеху в истории – бронзе ЧМ-2002.

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Источник — Twitter

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