7 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Нидерланды разгромили Турцию (6:1).
Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тиль, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+2.
Нидерланды – Турция – 6:1. Хет-трик Депая. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Классен, 1 мин.
ГОЛ! 2:0. Депай, 16 мин.
ГОЛ! 3:0, Депай, 38 мин.
Удаление. Сеюнджю (Турция), 44 мин.
ГОЛ! 4:0. Депай, 54 мин.
ГОЛ! 5:0. Тиль, 80 мин.
ГОЛ! 6:0. Мален, 90 мин.
ГОЛ! 6:1. Ундер, 90+2 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Турция).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (Нидерланды).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|44'
|Чаглар Сеюнджю (Турция) получает красную карточку.
|38'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Нидерланды).
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Источник — Sport.ua
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