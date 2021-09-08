Нидерланды
6 : 1
Турция
07.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Нидерланды – Турция – 6:1. Хет-трик Депая. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 08.09.2021 04:05
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Нидерланды – Турция – 6:1. Хет-трик Депая. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Нидерланды разгромили Турцию (6:1).

Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тиль, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+2.

Нидерланды – Турция – 6:1. Хет-трик Депая. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Классен, 1 мин.

ГОЛ! 2:0. Депай, 16 мин.

ГОЛ! 3:0, Депай, 38 мин.

Удаление. Сеюнджю (Турция), 44 мин.

ГОЛ! 4:0. Депай, 54 мин.

ГОЛ! 5:0. Тиль, 80 мин.

ГОЛ! 6:0. Мален, 90 мин.

ГОЛ! 6:1. Ундер, 90+2 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Турция).
90' ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
80' ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (Нидерланды).
54' ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
44' Чаглар Сеюнджю (Турция) получает красную карточку.
38' ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Нидерланды).
16' ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
1' ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Нидерланды).
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Источник — Sport.ua

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