Во вторник, 7 сентября, в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена» состоится матч шестого тура европейской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сыграют сборные Нидерландов и Турции. Стартовый свисток итальянского арбитра Даниэле Орсато из Чио прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

«Оранжевые» на минувшем чемпионате Европы-2020 проиграли лишь одну игру – в 1/8 финала Чехии (0:2), однако этого было вполне достаточно для того, чтобы ненависть к тренерскому штабу во главе с Франком де Буром окончательно зачистила должность для третьего пришествия Луи ван Гала на должность главного тренера национальной команды своей страны. Задача перед наставником была поставлен очевидная – завоевание прямой путевки на чемпионат мира-2022, ради чего он и был приглашен в достаточно тяжелую минуту помочь своей стране.

Конкурентов в группе у «апельсинов» сразу двое: Турция и Норвегия, и против скандинавской команды как раз и проходила игра Нидерландов уже на старте сентябрьской кампании. Ничейный результат (1:1) был достаточным для того, чтобы в дебютном матче нового-старого главного тренера оставить «сверл» позади себя, но при этом не пострадать в заочном противостоянии против Турции.

Турция

Коллектив Шенола Гюнеша на минувшем чемпионате Европы-2020 стал одной из главных неожиданностей в негативном контексте. Турция попросту провалилась в далеко не самой сложной для нее группе, если брать в расчет обойму исполнителей, которую удалось собрать наставнику из выросшего поколения голодных к победам футболистов. Примечательно, что чуть ли не впервые за долгое время о «лунных звездах» начали говорить именно после их игры в рамках первого круга отбора против Нидерландов, но теперь они будут в ситуации куда более хуже, чем в конце марта текущего года.

Да, команда Гюнеша все равно еще не допускала грубых осечек в текущем отборочном цикле, но ее первая строчка в группе в прямом смысле слова висит на волоске, так как коллектив Луи ван Гала находится в шаге от того, чтобы ее отобрать. Во время сентябрьской паузы Турция уже побеждала – обыграла Гибралтар (3:0), однако с Черногорией набрала лишь одно очко (2:2). Именно за последний результат и будут цепляться соперники – импульсивные турки способны ошибаться на ровном месте, поэтому с достижением результата у них могут возникнуть серьезные проблемы.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Бейлоу – Маласия, де Лигт, де Врей, Думфрис – Клаассен, де Йонг, Вейналдум – Бергвейн, Депай, Бергейс.

Турция: Чакыр – Мюлдюр, Айхан, Сеюнджю, Челик – Языджи, Кекчю – Чалханоглу, Ундер – Йылмаз, Унал.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре боснийцы могут воспользоваться шансом на то, чтобы стать прямыми преследователями Украины, но игра результативной точно не станет. Нашей ставкой будет позиция – Босния и Герцеговина победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15 по линии Parimatch.

7 сентября, вторник