Шевченко входит в шорт-лист кандидатов в наставники сборной Турции

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Турции, сообщает немецкое издание Kicker.

Шевченко входит в шорт-лист претендентов в наставники сборной Турции. Пост стал вакантным на прошлой неделе, когда Шенол Гюнеш ушел из национальной команды.

Основным конкурентом украинского специалиста является наставник сборной Германии U-21 Штефан Кунц, который уже побывал в Стамбуле и провел переговоры с Федерацией футбола Турции.

Ранее сообщалось, что три клуба MLS готовы назначить Андрея Шевченко главным тренером.