Шевченко входит в шорт-лист кандидатов в наставники сборной Турции

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Турции, сообщает немецкое издание Kicker.
Шевченко входит в шорт-лист претендентов в наставники сборной Турции. Пост стал вакантным на прошлой неделе, когда Шенол Гюнеш ушел из национальной команды.
Основным конкурентом украинского специалиста является наставник сборной Германии U-21 Штефан Кунц, который уже побывал в Стамбуле и провел переговоры с Федерацией футбола Турции.
Ранее сообщалось, что три клуба MLS готовы назначить Андрея Шевченко главным тренером.
Источник — Kicker
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он растёт безусловно
а то что пишут дно или прочие они не следят за футболом
он растёт безусловно
а то что пишут дно или прочие они не следят за футболом
ну ну, наблюдай дальше
он растёт безусловно
а то что пишут дно или прочие они не следят за футболом
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