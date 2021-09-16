Шевченко входит в шорт-лист кандидатов в наставники сборной Турции

Основным конкурентом является наставник сборной Германии U-21 Штефан Кунц

  • 16.09.2021 18:47
  • 2130 просмотров
  • 20 комментариев
Шевченко входит в шорт-лист кандидатов в наставники сборной Турции
© УАФ. Андрей Шевченко

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Турции, сообщает немецкое издание Kicker.

Шевченко входит в шорт-лист претендентов в наставники сборной Турции. Пост стал вакантным на прошлой неделе, когда  Шенол Гюнеш ушел из национальной команды.

Основным конкурентом украинского специалиста является наставник сборной Германии U-21 Штефан Кунц, который уже побывал в Стамбуле и провел переговоры с Федерацией футбола Турции.

Ранее сообщалось, что три клуба MLS готовы назначить Андрея Шевченко главным тренером.

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Источник — Kicker

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DIiMax2
    DIiMax2, 16.09.2021 19:56
    0
    піде тільки за овер бабло
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    dd dent
    online
    dd dent, 16.09.2021 19:51
    0
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 19:27
    если бы это действительно было правдой
    Ну этот сыграл тренер именно так, и с шахтой и цревной и с загребом
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    Maks23
    Maks23, 16.09.2021 19:45
    0
    У турок деньги есть..а Шева их любит..
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    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 16.09.2021 19:37
    0
    Бросить работу с СбУ, чтобы попасть в СбТ - бесценно.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 19:33
    0
    BekXan, 16.09.2021 19:30
    Абсолютно не сильнее.Турецкая сборная летит последние года стабильно.Турецкие клубы в еврокубках такое же дно как и наши.Турецкая лига это перевалочный пункт для временых или пенсионеров которые заканчивают.
    свести между собой в матче 3-4 места упл и турецкой лиги, думаешь наши бы побеждали?
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 16.09.2021 19:32
    0
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 19:16
    922,80 млн € стоимость турецкой суперлиги, против наших 443,83 млн €. как минимум не слабее должна быть.
    Тот момент что как раз это вообще не показатель.Турецкие клубы в европе дно как и мы и сборная в том числе.Разница лишь в том что они могут себе позволить платить больше пенсионерам с Европы или проходящим мимо.А сам чемпионат дно днищенское
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    BekXan
    BekXan, 16.09.2021 19:30
    0
    Westwood., 16.09.2021 19:08
    Там чемпионат сильнее нашего я уверен
    он растёт безусловно
    а то что пишут дно или прочие они не следят за футболом
    Абсолютно не сильнее.Турецкая сборная летит последние года стабильно.Турецкие клубы в еврокубках такое же дно как и наши.Турецкая лига это перевалочный пункт для временых или пенсионеров которые заканчивают.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 19:27
    +1
    Alex86 1, 16.09.2021 19:21
    ВЕРНИДУБ: « .... большие деньги в футбол не играют»
    если бы это действительно было правдой
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    maxno
    maxno, 16.09.2021 19:25
    0
    Face Control, 16.09.2021 19:06
    Ну и норм.
    Понравился как вчера Шахтёр сыграл.
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 16.09.2021 19:24
    +1
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 19:16
    922,80 млн € стоимость турецкой суперлиги, против наших 443,83 млн €. как минимум не слабее должна быть.
    Только там футболисты второсортные уже, как и их сборная. Пенсионеров с Европы покупают за дурные деньги, вот и сумма такая.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 16.09.2021 19:21
    0
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 19:16
    922,80 млн € стоимость турецкой суперлиги, против наших 443,83 млн €. как минимум не слабее должна быть.
    ВЕРНИДУБ: « .... большие деньги в футбол не играют»
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 16.09.2021 19:20
    +3
    Утки уже стаями стали летать, Шевченко скорее всего возглавит сборную Украины по гольфу
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 19:16 (изменен)
    -2
    BekXan, 16.09.2021 19:04
    Турецкая сборная и турецкий чемпионат дно хуже нашего.Там только стадионы хорошо наполняют остальное за последние лет 10упало под плинтус.
    922,80 млн € стоимость турецкой суперлиги, против наших 443,83 млн €. как минимум не слабее должна быть.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    Женя Матийчук, 16.09.2021 19:12
    0
    Westwood., 16.09.2021 19:08
    Там чемпионат сильнее нашего я уверен
    он растёт безусловно
    а то что пишут дно или прочие они не следят за футболом
    серьезно ?
    ну ну, наблюдай дальше
    Ссылка
    Westwood.
    online
    Westwood., 16.09.2021 19:08
    0
    BekXan, 16.09.2021 19:04
    Турецкая сборная и турецкий чемпионат дно хуже нашего.Там только стадионы хорошо наполняют остальное за последние лет 10упало под плинтус.
    Там чемпионат сильнее нашего я уверен
    он растёт безусловно
    а то что пишут дно или прочие они не следят за футболом
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 16.09.2021 19:06
    -2
    Ну и норм.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 16.09.2021 19:04
    +4
    Турецкая сборная и турецкий чемпионат дно хуже нашего.Там только стадионы хорошо наполняют остальное за последние лет 10упало под плинтус.
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 16.09.2021 19:04
    +4
    по ходу спорт.юа нашёл замену Супряге
    Ссылка
    0933333333
    online
    0933333333, 16.09.2021 18:57
    0
    3 милиона тенге платят
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.09.2021 18:52
    +3
    Нарасхват
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