Три клуба МЛС готовы назначить Андрея Шевченко

Андрей Шевченко, который летом покинул сборную Украины, может возглавить один из клубов американской лиги МЛС.
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, в услугах украинского наставника заинтересованы три клуба МЛС.
Напомним, Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Под его руководством национальная команда стала четвертьфиналистом Евро-2020. В июле 2021 года у него истек контракт со сборной.
Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить «Динамо» после ухода Луческу.
Источник — твиттер Николо Скиры
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