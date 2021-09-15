Три клуба МЛС готовы назначить Андрея Шевченко

Андрей Шевченко, который летом покинул сборную Украины, может возглавить один из клубов американской лиги МЛС.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, в услугах украинского наставника заинтересованы три клуба МЛС.

Напомним, Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Под его руководством национальная команда стала четвертьфиналистом Евро-2020. В июле 2021 года у него истек контракт со сборной.

Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить «Динамо» после ухода Луческу.