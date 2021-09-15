Три клуба МЛС готовы назначить Андрея Шевченко

Бывший тренер сборной Украины может продолжить карьеру в США

  • 15.09.2021 07:53
  • 4091 просмотр
  • 2 комментария
Три клуба МЛС готовы назначить Андрея Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Шевченко, который летом покинул сборную Украины, может возглавить один из клубов американской лиги МЛС.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, в услугах украинского наставника заинтересованы три клуба МЛС.

Напомним, Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Под его руководством национальная команда стала четвертьфиналистом Евро-2020. В июле 2021 года у него истек контракт со сборной.

Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить «Динамо» после ухода Луческу.

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Источник — твиттер Николо Скиры

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 15.09.2021 08:43
    0
    Пусть едет, всем будет только лучше, включая его жену и детей!
    Ссылка
    VIPsector1
    online
    VIPsector1, 15.09.2021 08:25
    0
    Ага. Три портсигара отечественных…куртка замшевая… тоже три… Кому он нужен?! Надоел весь этот хайп и бесконечные вбросы. Игрока Шевченко знаю. А тренер из него, как из говна пуля. Андрей Николаевич, играйте в гольф, растите детей в Лондоне. Участвуйте в проектах УЕФА. Сохраните своё лицо.
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