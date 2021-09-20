Курьезные эпизоды произошли во время матча отборочного турнира Дефлимпийских игр 2021 между сборными Украины и Италии среди глухих спортсменов.

В конце первого тайма на поле выбежали собаки, из-за чего матч на некоторое время был приостановлен. Никто, впрочем, не удивлен, обычное явление. Собак оттеснили за ворота.

А вот во втором тайме на газоне стадиона появился конь, и поединок снова был прерван. В итоге всех животных удалось прогнать со стадиона, и игра продолжилась.

Матч проходил в Нижних Млынах (Полтавская область) на стадионе «Ворскла-Смена», сборная Украины победила итальянцев со счетом 3:0.

ВИДЕО. Собаками не удивишь. Конь выбежал на поле в игре Украины и Италии