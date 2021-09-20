ВИДЕО. Собаками не удивишь. Конь выбежал на поле в игре Украины и Италии

Курьезные эпизоды случились во время матча квалификации Дефлимпийских игр

  • 20.09.2021 18:50
  • 2603 просмотра
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Собаками не удивишь. Конь выбежал на поле в игре Украины и Италии
© np.pl.ua

Курьезные эпизоды произошли во время матча отборочного турнира Дефлимпийских игр 2021 между сборными Украины и Италии среди глухих спортсменов.

В конце первого тайма на поле выбежали собаки, из-за чего матч на некоторое время был приостановлен. Никто, впрочем, не удивлен, обычное явление. Собак оттеснили за ворота.

А вот во втором тайме на газоне стадиона появился конь, и поединок снова был прерван. В итоге всех животных удалось прогнать со стадиона, и игра продолжилась.

Матч проходил в Нижних Млынах (Полтавская область) на стадионе «Ворскла-Смена», сборная Украины победила итальянцев со счетом 3:0.

ВИДЕО. Собаками не удивишь. Конь выбежал на поле в игре Украины и Италии

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 20.09.2021 19:37
    0
    Что то смаивает тот конь на кобылу
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.09.2021 19:36 (изменен)
    +2
    Мир дому, где собак и лошадей любят !
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    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 19:10
    +1
    igogo, 20.09.2021 19:05
    Кони это главные друзья людей! Игогого
    с игого в квартире живёшь?
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    BekXanov
    BekXanov, 20.09.2021 19:08
    0
    jimmi, 20.09.2021 19:02
    Абсолютно нормальное явление для Полтавы.
    Нижние Млины с каким пор это Полтава?Это далёкий пригород по сути село.700 человек.Чи а бы шо ляпнуть?
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    BekXanov
    BekXanov, 20.09.2021 19:06
    0
    Конь дайте я им втащуууу)))
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    Nordenus
    Nordenus, 20.09.2021 19:06
    0
    Что не сделаешь ради победы, итальяшки офигели там наверное))
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    igogo
    igogo, 20.09.2021 19:05
    +1
    Кони это главные друзья людей! Игогого
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    jimmi
    online
    jimmi, 20.09.2021 19:02
    -4
    Абсолютно нормальное явление для Полтавы.
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    Trollface
    Trollface, 20.09.2021 18:57
    +1
    На коня!
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