Курьезные эпизоды произошли во время матча отборочного турнира Дефлимпийских игр 2021 между сборными Украины и Италии среди глухих спортсменов.
В конце первого тайма на поле выбежали собаки, из-за чего матч на некоторое время был приостановлен. Никто, впрочем, не удивлен, обычное явление. Собак оттеснили за ворота.
А вот во втором тайме на газоне стадиона появился конь, и поединок снова был прерван. В итоге всех животных удалось прогнать со стадиона, и игра продолжилась.
Матч проходил в Нижних Млынах (Полтавская область) на стадионе «Ворскла-Смена», сборная Украины победила итальянцев со счетом 3:0.
ВИДЕО. Собаками не удивишь. Конь выбежал на поле в игре Украины и Италии
Источник — Sport.ua
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