ВИДЕО. В Чили на поле выбежал пес и забил гол. Возьмите его в сборную

Должен ли судья засчитать взятие ворот?

  • 08.09.2021 20:45
  • 165 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. В Чили на поле выбежал пес и забил гол. Возьмите его в сборную
© Twitter

Курьезный эпизод произошел в Чили в матче между командами «Депортиво» и «Сарагоса». На поле выбежал пес и завершил атаку взятием ворот.

  • Должен ли судья засчитать взятие ворот?

Хозяева поля исполняли штрафной удар. На поле выбежал пес, во время подачи мяч попал ему в спину и курьезно отлетел в сетку ворот. Болельщики отреагировали громкими аплодисментами и попросили клуб подписать четвероногого бомбардира.

ВИДЕО. В Чили на поле выбежал пес и забил гол. Возьмите его в сборную

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности