Курьезный эпизод произошел в Чили в матче между командами «Депортиво» и «Сарагоса». На поле выбежал пес и завершил атаку взятием ворот.
- Должен ли судья засчитать взятие ворот?
Хозяева поля исполняли штрафной удар. На поле выбежал пес, во время подачи мяч попал ему в спину и курьезно отлетел в сетку ворот. Болельщики отреагировали громкими аплодисментами и попросили клуб подписать четвероногого бомбардира.
ВИДЕО. В Чили на поле выбежал пес и забил гол. Возьмите его в сборную
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Источник — Sport.ua
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