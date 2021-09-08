Курьезный эпизод произошел в Чили в матче между командами «Депортиво» и «Сарагоса». На поле выбежал пес и завершил атаку взятием ворот.

Должен ли судья засчитать взятие ворот?

Хозяева поля исполняли штрафной удар. На поле выбежал пес, во время подачи мяч попал ему в спину и курьезно отлетел в сетку ворот. Болельщики отреагировали громкими аплодисментами и попросили клуб подписать четвероногого бомбардира.

ВИДЕО. В Чили на поле выбежал пес и забил гол. Возьмите его в сборную