Фиаско Холифилда, заявление Верняева, триумф Медведева

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 сентября.

1. Старость – не радость. Экс-боец UFC Белфорт нокаутировал ветерана Холифилда. Судья зафиксировал победу технокаутом в конце первого раунда.

2. На встречных курсах. Ворскла и Десна сыграли вничью в зрелищном поединке. Команды забили по два гола и не реализовали много моментов.

3. ПЕТРАКОВ: «Малиновский обиделся. Сел и уехал. Но интересы команды выше». И. о. главного тренера сборной Украины рассказал о ротации в команде.

4. Статус величайшего под вопросом. Джокович проиграл Медведеву финал US Open. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль до Australian Open могут спать спокойно.

5. Испорченный дебют наставника. Мариуполь в Ковалевке обыграл Колос. Коллектив Остапа Маркевича сумел победить впервые в новом сезоне.

6. Камбэк в Ужгороде. Минай и Черноморец сыграли в результативную ничью. Одесситы проявили характер, отыгравшись после двух пропущенных мячей.

7. Нельзя есть и работать. Манор Соломон не сыграет с Шерифом из-за религии. «Шахтеру» предстоит выездной матч ЛЧ против команды Юрия Вернидуба.

8. Очередная уверенная победа. Металлист в Харькове разгромил Краматорск. Номинальные хозяева почти полчаса играли в меньшинстве.

9. ВЕРНЯЕВ – о смене гражданства: «Делайте мне все условия или отпускайте». Украинский гимнаст поставил жесткий ультиматум.

10. Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Германии. Украинскому биатлонисту не было равных в персьюте.