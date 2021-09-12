Нельзя есть и работать. Манор Соломон не сыграет с Шерифом из-за религии

Израильский полузащитник «Шахтера» Манор Соломон не сыграет против «Шерифа» из Молдовы в Лиге чемпионов. Хавбек донецкого клуба не сможет помочь «горнякам» в предстоящем выездном матче ЛЧ против команды Юрия Вернидуба.
15–16 сентября будет отмечаться религиозный праздник Йом-Кипур, когда верующим нужно строго соблюдать определенные правила. Нельзя даже есть, пить и работать.
Манор присоединился к длинной череде спортсменов, которые отказались от тренировок из-за важной даты. Например, израильский теннисист Дуди Села сошел с турнира в Китае в 2017 году. Многие израильские футболисты также сталкивались с этой проблемой, в том числе: Хаим Ревиво, Ариэль Харуш, Альмог Коэн, Офир Марциано, Нир Биттон и другие.
Таким образом, Манор Соломон, видимо, пропустит игру против команды из Молдовы, которая пройдет в среду, 15 сентября, в 19:45 по киевскому времени.
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Так что Соломон в этой ситуации большая потеря.
Плохо когда вера такая, что мешает нормально жить, есть, пить. Должно быть наоборот вера должна помогать и вдохновлять.
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Уважаемые модераторы в лице господина Василенко - не нужно удалять неугодные посты вы лучше начинайте чистить форум от таких людей как face_control, New Zealander, Хуакин Гусман Лоэра, Funny___Cat и тех кто постоянно разводит "срач" из темы в тему из дня в день. Проверим удалят или нет и если удалят то я буду прав что администраторам данного ресурса выгоден этот срач.
Ты сейчас отдыхать пойдёшь
А Ференцаарош прошлого года - намного лучше смотрелся чем нынешний шахтёр.
Ты сейчас отдыхать пойдёшь
А Ференцаарош прошлого года - намного лучше смотрелся чем нынешний шахтёр.
Как никак дебютант ЛЧ встречается с главным претендентом на победу в турнире !!!
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