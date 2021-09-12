Нельзя есть и работать. Манор Соломон не сыграет с Шерифом из-за религии

«Шахтеру» предстоит выездной матч ЛЧ против команды Юрия Вернидуба

  • 12.09.2021 15:30
  • 5749 просмотров
  • 28 комментариев
Нельзя есть и работать. Манор Соломон не сыграет с Шерифом из-за религии
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Израильский полузащитник «Шахтера» Манор Соломон не сыграет против «Шерифа» из Молдовы в Лиге чемпионов. Хавбек донецкого клуба не сможет помочь «горнякам» в предстоящем выездном матче ЛЧ против команды Юрия Вернидуба.

15–16 сентября будет отмечаться религиозный праздник Йом-Кипур, когда верующим нужно строго соблюдать определенные правила. Нельзя даже есть, пить и работать.

Манор присоединился к длинной череде спортсменов, которые отказались от тренировок из-за важной даты. Например, израильский теннисист Дуди Села сошел с турнира в Китае в 2017 году. Многие израильские футболисты также сталкивались с этой проблемой, в том числе: Хаим Ревиво, Ариэль Харуш, Альмог Коэн, Офир Марциано, Нир Биттон и другие.

Таким образом, Манор Соломон, видимо, пропустит игру против команды из Молдовы, которая пройдет в среду, 15 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

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(22 голоса)

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Комментарии
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    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 12.09.2021 16:41
    -1
    Есть посмотреть путь шерифа к ЛЧ, какие голы забивали и как разыгрывали, то Шахтеру придется очень напрячься что бы добыть победу на выезде.
    Так что Соломон в этой ситуации большая потеря.
    Плохо когда вера такая, что мешает нормально жить, есть, пить. Должно быть наоборот вера должна помогать и вдохновлять.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 12.09.2021 16:38
    +1
    Yass, 12.09.2021 16:35
    Тоже мне проблема. Принял бы христианство на недельку.
    На день, на пару часиков
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    Yass
    online
    Yass, 12.09.2021 16:35
    +1
    Тоже мне проблема. Принял бы христианство на недельку.
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    Fender
    online
    Fender, 12.09.2021 16:30
    0
    New Zealander, 12.09.2021 16:16
    Оставили его без еврокубков = взули
    Интер выиграл ЛЕ после 0-5 что выиграл Шахтер? Интер выиграл Серию А что выиграл Шахтер?

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    Уважаемые модераторы в лице господина Василенко - не нужно удалять неугодные посты вы лучше начинайте чистить форум от таких людей как face_control, New Zealander, Хуакин Гусман Лоэра, Funny___Cat и тех кто постоянно разводит "срач" из темы в тему из дня в день. Проверим удалят или нет и если удалят то я буду прав что администраторам данного ресурса выгоден этот срач.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 12.09.2021 16:28
    +1
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:14
    🚑 будь на месте , уже выехали
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.09.2021 16:28
    -4
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:26
    На футбольном поле, женщина , ну что ж ты такая несмышлёная
    у тебя возле сортира есть поле с женщинами
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:26
    +1
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.09.2021 16:24
    сортирщик,где он лучше смотрелся в твоём сортире в Лубнах ?
    На футбольном поле, женщина , ну что ж ты такая несмышлёная
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.09.2021 16:25
    -5
    Primovocatus, 12.09.2021 16:11
    Речь о Шерифе. И Динамо там в ЛЕ потерпело фиаско 0:2, 0:0 без вариантов.
    был и такой опыт у ДК
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.09.2021 16:24
    -4
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:12
    Обитатель моей аватарки,
    Ты сейчас отдыхать пойдёшь
    А Ференцаарош прошлого года - намного лучше смотрелся чем нынешний шахтёр.
    сортирщик,где он лучше смотрелся в твоём сортире в Лубнах ?
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:21
    +4
    New Zealander, 12.09.2021 16:16
    Оставили его без еврокубков = взули
    А что тогда он с вами в ЛЕ сделал ? Это как называется ?
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 12.09.2021 16:21
    +1
    И даже попросит вычесть из зп за этот день $?
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 12.09.2021 16:16
    -4
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:15
    С каким счётом Интер взули ? 0-5 кажется
    Оставили его без еврокубков = взули
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:15
    +3
    New Zealander, 12.09.2021 16:10
    Та Шериф можно и с дублем обыгрывать. Молдаваны наделают в штаны ещё до выхода на поле, зная что будут играть с командой которая взула Реал, Интер, Бенфику, Монако. Мандраж сделает дыры в их обороне, в которые немешкая просочаться Педриньйо, Траоре, Тёте, Патрик, Марлос, Исма и Додо.
    С каким счётом Интер взули ? 0-5 кажется
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:14
    +2
    New Zealander, 12.09.2021 16:10
    Та Шериф можно и с дублем обыгрывать. Молдаваны наделают в штаны ещё до выхода на поле, зная что будут играть с командой которая взула Реал, Интер, Бенфику, Монако. Мандраж сделает дыры в их обороне, в которые немешкая просочаться Педриньйо, Траоре, Тёте, Патрик, Марлос, Исма и Додо.
    🚑 будь на месте , уже выехали
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:12
    +1
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.09.2021 16:08
    Жека сортирщик,как вы сыграли с дебютантом Ференцварошем 2-2
    Обитатель моей аватарки,
    Ты сейчас отдыхать пойдёшь
    А Ференцаарош прошлого года - намного лучше смотрелся чем нынешний шахтёр.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 12.09.2021 16:11
    -7
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.09.2021 16:08
    Жека сортирщик,как вы сыграли с дебютантом Ференцварошем 2-2
    Речь о Шерифе. И Динамо там в ЛЕ потерпело фиаско 0:2, 0:0 без вариантов.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 12.09.2021 16:10
    -8
    Та Шериф можно и с дублем обыгрывать. Молдаваны наделают в штаны ещё до выхода на поле, зная что будут играть с командой которая взула Реал, Интер, Бенфику, Монако. Мандраж сделает дыры в их обороне, в которые немешкая просочаться Педриньйо, Траоре, Тёте, Патрик, Марлос, Исма и Додо.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.09.2021 16:08
    -6
    Funny___Cat, 12.09.2021 15:57
    Та там даже если Пятов выйдет на его место , любой результат кроме 0-3 будет позором
    Как никак дебютант ЛЧ встречается с главным претендентом на победу в турнире !!!
    Жека сортирщик,как вы сыграли с дебютантом Ференцварошем 2-2
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 12.09.2021 16:08
    +4
    Всё, Шахтеру пипец, Шериф задавит!!!
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    Primovocatus
    Primovocatus, 12.09.2021 16:07
    -2
    Хорошо нам, православным. Даже во время Великого поста чемпионат идёт полным ходом. Потому что сейчас в церкви не упоротые догматики. И там понимают, что работающий должен полноценно питаться. Слава Иисусу!
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