Нельзя есть и работать. Манор Соломон не сыграет с Шерифом из-за религии

Израильский полузащитник «Шахтера» Манор Соломон не сыграет против «Шерифа» из Молдовы в Лиге чемпионов. Хавбек донецкого клуба не сможет помочь «горнякам» в предстоящем выездном матче ЛЧ против команды Юрия Вернидуба.

15–16 сентября будет отмечаться религиозный праздник Йом-Кипур, когда верующим нужно строго соблюдать определенные правила. Нельзя даже есть, пить и работать.

Манор присоединился к длинной череде спортсменов, которые отказались от тренировок из-за важной даты. Например, израильский теннисист Дуди Села сошел с турнира в Китае в 2017 году. Многие израильские футболисты также сталкивались с этой проблемой, в том числе: Хаим Ревиво, Ариэль Харуш, Альмог Коэн, Офир Марциано, Нир Биттон и другие.

Таким образом, Манор Соломон, видимо, пропустит игру против команды из Молдовы, которая пройдет в среду, 15 сентября, в 19:45 по киевскому времени.