Жилстрой-1 вышел в группу ЛЧ, Рыжикова взяла бронзу, поражение Донбасса

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 сентября.

1. Стратегия есть, будет ли успех? Почему Ливерпуль был так пассивен на рынке. Летняя кампания-2021 выдалась одной из наиболее спокойных для «красных» за последнее время.

2. Рыжикова взяла бронзу на финале Бриллиантовой лиги, Ткачук – четвертая. Забег на 400 м с/б в Цюрихе выиграла Фемке Бол из Нидерландов.

3. Донбасс в результативном матче Лиги чемпионов уступил Руану. Украинская команда проиграла на выезде.

4. Жилстрой-1 уверенно победил Аполлон и вышел в группу Лиги чемпионов! Голы Бойченко и Овдийчук помогли подопечным Валентины Котик и во второй раз обыграть киприоток.

5. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА возбудил дело против игрока Казахстана, забившего Украине. Руслан Валиуллин сдал позитивную допинг-пробу после игры за клуб в Лиге конференций.

6. Новая эра в Мерседесе: Льюис Хэмилтон получил молодого напарника. Sport.ua оценивает решение Мерседеса подписать Джорджа Расселла.

7. Топ-5 главных тренеров в истории луганской Зари. Блогер Sport.ua припомнил наиболее выдающихся тренеров в истории луганского клуба.

8. ОФИЦИАЛЬНО: Матч Мариуполь — Шахтер перенесен. Поединок 8-го тура УПЛ состоится в Ковалевке на стадионе «Колос».

9. Велоспорт. Украинка Кононенко – в топ-6 разделки на чемпионате Европы. У мужчин победил Штефан Кюнг.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира. По некоторым данным, турнир в декабре может пройти в Саудовской Аравии.