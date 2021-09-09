ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА возбудил дело против игрока Казахстана, забившего Украине

Руслан Валиуллин сдал позитивную допинг-пробу после игры за клуб в Лиге конференций

  • 09.09.2021 12:48
  • 8067 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА возбудил дело против игрока Казахстана, забившего Украине
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Валиуллин

Футбольный клуб «Тобол» подтвердил информацию о положительном допинг-тесте игрока сборной Казахстана Руслана Валиуллина, который оформил дубль в ворота сборной Украины (2:2) в матче квалификации ЧМ-2022.
 
«Футбольный клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.
 
Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.
 
Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги конференций «Жилина» — «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября (на следующий день после матча с Украиной - прим.), когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.
 
Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела», – сказано в заявлении казахстанского клуба.
 
Отметим, что потенциальная дисквалификация Валиуллина с большой долей вероятности не повлечет за собой наказания для сборной Казахстана.

ГОЛ! 1:1. Руслан Валиуллин, 74 мин.

ГОЛ! 2:2. Руслан Валиуллин, 90+6 мин.

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Источник — ФК Тобол

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Виталий Леонов
    Виталий Леонов, 09.09.2021 13:41
    -1
    potemkin78, 09.09.2021 13:11
    ну сборная не знала что у него проблемы, но он забил голы под возможным действием допинга, что привело к влиянию на конечный результат. так что или переигровка или наказание то ко игрока. но это решать УЕФА а она иногда выносит ну очень прикольные решения, токо ей понятные. Украине ли не знать.
    Вспомните "дело Нагорняка"
    Ссылка
    Виталий Леонов
    Виталий Леонов, 09.09.2021 13:39
    -1
    Хреново.. Я думал он станет вскоре игроком "Динамо"
    Ссылка
    Gostb
    Gostb, 09.09.2021 13:39
    0
    Шансов будет больше,если подадим в суд. А так ничего не будет
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 09.09.2021 13:11
    +3
    ну сборная не знала что у него проблемы, но он забил голы под возможным действием допинга, что привело к влиянию на конечный результат. так что или переигровка или наказание то ко игрока. но это решать УЕФА а она иногда выносит ну очень прикольные решения, токо ей понятные. Украине ли не знать.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 09.09.2021 13:03
    +3
    OLEXANDER, 09.09.2021 12:57
    12серпня матч Жиліна-Тобол, взята проба після матчу.
    1 вересня Казахстан-Україна.
    2 вересня-гравя проінформовано щодо наявності допінгу.
    Важко ці дати вказати?
    Тобто за 2не.ілі до матчу в гравця бувдопінг...Ну і тут "бабка надвоє гадала"...На мою думку, нам має зарахуватися тех.перемога. Кінці кінців ящик пандори відкрило саме УЄФА з своєю підстилкою Швейцарією та їхнім кантоном...
    Ви щось плутаєте... Коли Ви бачили щоб в футболі відповідальність за допінг несла команда? Це не естафєта...
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 09.09.2021 12:58
    0
    Не хило закинулся.
    Ссылка
    OLEXANDER
    OLEXANDER, 09.09.2021 12:57
    -1
    12серпня матч Жиліна-Тобол, взята проба після матчу.
    1 вересня Казахстан-Україна.
    2 вересня-гравя проінформовано щодо наявності допінгу.
    Важко ці дати вказати?
    Тобто за 2не.ілі до матчу в гравця бувдопінг...Ну і тут "бабка надвоє гадала"...На мою думку, нам має зарахуватися тех.перемога. Кінці кінців ящик пандори відкрило саме УЄФА з своєю підстилкою Швейцарією та їхнім кантоном...
    Ссылка
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