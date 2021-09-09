ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА возбудил дело против игрока Казахстана, забившего Украине

Футбольный клуб «Тобол» подтвердил информацию о положительном допинг-тесте игрока сборной Казахстана Руслана Валиуллина, который оформил дубль в ворота сборной Украины (2:2) в матче квалификации ЧМ-2022.
«Футбольный клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.
Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.
Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги конференций «Жилина» — «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября (на следующий день после матча с Украиной - прим.), когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.
Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела», – сказано в заявлении казахстанского клуба.
Отметим, что потенциальная дисквалификация Валиуллина с большой долей вероятности не повлечет за собой наказания для сборной Казахстана.
ГОЛ! 1:1. Руслан Валиуллин, 74 мин.
ГОЛ! 2:2. Руслан Валиуллин, 90+6 мин.
Источник — ФК Тобол
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1 вересня Казахстан-Україна.
2 вересня-гравя проінформовано щодо наявності допінгу.
Важко ці дати вказати?
Тобто за 2не.ілі до матчу в гравця бувдопінг...Ну і тут "бабка надвоє гадала"...На мою думку, нам має зарахуватися тех.перемога. Кінці кінців ящик пандори відкрило саме УЄФА з своєю підстилкою Швейцарією та їхнім кантоном...
1 вересня Казахстан-Україна.
2 вересня-гравя проінформовано щодо наявності допінгу.
Важко ці дати вказати?
Тобто за 2не.ілі до матчу в гравця бувдопінг...Ну і тут "бабка надвоє гадала"...На мою думку, нам має зарахуватися тех.перемога. Кінці кінців ящик пандори відкрило саме УЄФА з своєю підстилкою Швейцарією та їхнім кантоном...
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