ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА возбудил дело против игрока Казахстана, забившего Украине

Футбольный клуб «Тобол» подтвердил информацию о положительном допинг-тесте игрока сборной Казахстана Руслана Валиуллина, который оформил дубль в ворота сборной Украины (2:2) в матче квалификации ЧМ-2022.



«Футбольный клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.



Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.



Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги конференций «Жилина» — «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября (на следующий день после матча с Украиной - прим.), когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.



Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела», – сказано в заявлении казахстанского клуба.



Отметим, что потенциальная дисквалификация Валиуллина с большой долей вероятности не повлечет за собой наказания для сборной Казахстана.

ГОЛ! 1:1. Руслан Валиуллин, 74 мин.

ГОЛ! 2:2. Руслан Валиуллин, 90+6 мин.