Игрок Казахстана, забивший два гола Украине, попался на допинге

Игрок сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который оформил дубль в ворота сборной Украины (2:2) в матче квалификации ЧМ-2022, сдал положительный допинг-тест.

Журналист Айдын Кожахмет рассказал:

«Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.

Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо».

Также неизвестно, какие наказания ждут футболиста и его команду.

ГОЛ! 1:1. Руслан Валиуллин, 74 мин.

ГОЛ! 2:2. Руслан Валиуллин, 90+6 мин.