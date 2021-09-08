Игрок Казахстана, забивший два гола Украине, попался на допинге

Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест и не играл с Боснией

  • 08.09.2021 23:00
  • 9563 просмотра
  • 37 комментариев
Игрок Казахстана, забивший два гола Украине, попался на допинге
© KazFootball.kz. Руслан Валиуллин

Игрок сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который оформил дубль в ворота сборной Украины (2:2) в матче квалификации ЧМ-2022, сдал положительный допинг-тест.

Журналист Айдын Кожахмет рассказал:

«Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.

Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо».

Также неизвестно, какие наказания ждут футболиста и его команду.

ГОЛ! 1:1. Руслан Валиуллин, 74 мин.

ГОЛ! 2:2. Руслан Валиуллин, 90+6 мин.

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Источник — Telegram

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Крот
    online
    Крот, 09.09.2021 00:06
    0
    roman_kros, 08.09.2021 23:58
    Типу є шанс, шо мова йде про допінг тест взятий саме після матчу з нами? Зим... Тоді дійсно цікавий випадок. Але всеодно мало віриться в таку халяву.
    Ну он же с боснийцами почему то не играл, как бы немного странно
    Ссылка
    KyianeDno
    KyianeDno, 09.09.2021 00:04
    0
    В антидопинговом регламенте сказано:"Если в командном виде спорта более чем один член команды заподозрен в нарушении антидопинговых правил, предметному тестированию подлежит вся команда. Если по итогам проверки более двух членов команды в командном виде спорта уличены в нарушении антидопинговых правил, вся команда может быть подвергнута дисквалификации или другому дисциплинарному наказанию".
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    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 09.09.2021 00:02
    +1
    Цікаво прочитати думку юристів. Завтра вони повилазять: Леоненко, Сабо......тут і Кива ліцензію адвоката сьогодні отримав....
    Ссылка
    roman_kros
    online
    roman_kros, 08.09.2021 23:58
    +1
    Крот, 08.09.2021 23:48
    Берут после игры, так бы каждый в перерыве закидывался
    Типу є шанс, шо мова йде про допінг тест взятий саме після матчу з нами? Зим... Тоді дійсно цікавий випадок. Але всеодно мало віриться в таку халяву.
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    KyianeDno
    KyianeDno, 08.09.2021 23:56
    +1
    Теперь сделают пробу у всей команды!!!
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    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 08.09.2021 23:54 (изменен)
    0
    Як що допінг тест був проведений після гри з Україною, то наведіть мені приклад такої ситуації?Це напевно вперше. Гравець напряму вплинув на результат гри забивши два голи. Просто ми ще не знаємо всіх обставин "що, де, коли". Но ще раз повторюю Хорвати тоді подали апеляцію і ії відхилили, напевно тому що гравець не вплинув на результат гри. Подивимось
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    Vladdal
    Vladdal, 08.09.2021 23:48
    +3
    Скорее всего накажут самого футболиста, а команду едва ли. Чтобы наказать команду, надо доказать, что все знали, что он употребляет допинг. Вроде как нет коллективной ответственности в таком случае. Ну посмотрим.
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    Крот
    online
    Крот, 08.09.2021 23:48
    +1
    roman_kros, 08.09.2021 23:45
    При чому тут наш матч? Він перед грою з нами пройшов тест, значить питань до голів нема. Не треба чекати на халяву.
    Берут после игры, так бы каждый в перерыве закидывался
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    Primovocatus
    Primovocatus, 08.09.2021 23:48
    0
    Бабушку помянул бульбулятором. Что тут такого?
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    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 08.09.2021 23:47
    +2
    roman_kros, 08.09.2021 23:45
    При чому тут наш матч? Він перед грою з нами пройшов тест, значить питань до голів нема. Не треба чекати на халяву.
    Звідки ти знаєш коли він пройшов тест?
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 08.09.2021 23:45
    +1
    каравай реабилитирован!!!
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    Nikas
    online
    Nikas, 08.09.2021 23:45
    -4
    Отлично технарь 0-3 будет
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    roman_kros
    online
    roman_kros, 08.09.2021 23:45
    -3
    Леонід Леонідович, 08.09.2021 23:18
    Цікава ситуація, гравець який на пряму вплинув на результат матчу спалився на допінгу, саме такої ситуації я щось не помьятаю.
    При чому тут наш матч? Він перед грою з нами пройшов тест, значить питань до голів нема. Не треба чекати на халяву.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 08.09.2021 23:44
    -3
    буде технічна поразка 100%
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    samird
    samird, 08.09.2021 23:44
    +3
    odiniznashih, 08.09.2021 23:40
    Тест берется у игрока после матча, и если после игры с Украиной, то у Украины есть шанс.
    Нет никаких шансов, как бы нам всем не хотелось. Футбол - это командная игра, и за допинг у одного всей команде технарь засчитывать никто не будет. Может он и не один кончено был "под кайфом", но это только бездоказательные предположения.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 08.09.2021 23:44
    +5
    ну вы идиоты...нет такого в футболе,тех поражение за допинг одного игрока
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    lenares85
    online
    lenares85, 08.09.2021 23:42
    -3
    Принял щабивин это ясно, по идее голы забиты им нужно незасчитывать, иначе будет нечестно
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    samird
    samird, 08.09.2021 23:42
    +5
    Успокойтесь. Не будет никакого технаря. Игрока дисквалифицируют и на этом всё.
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    garik_trinity
    garik_trinity, 08.09.2021 23:42
    +1
    Украине возвращается должок?
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    Heyter
    Heyter, 08.09.2021 23:40
    -2
    отменять голы и защитать победу Украине,точка.
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