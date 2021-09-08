Игрок Казахстана, забивший два гола Украине, попался на допинге

Игрок сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который оформил дубль в ворота сборной Украины (2:2) в матче квалификации ЧМ-2022, сдал положительный допинг-тест.
Журналист Айдын Кожахмет рассказал:
«Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.
Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо».
Также неизвестно, какие наказания ждут футболиста и его команду.
ГОЛ! 1:1. Руслан Валиуллин, 74 мин.
ГОЛ! 2:2. Руслан Валиуллин, 90+6 мин.
Источник — Telegram
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