ОФИЦИАЛЬНО. Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира

Япония официально отказалась от проведения клубного чемпионата мира по футболу, который должен был пройти в декабре 2021 года.

Федерация футбола Японии из-за пандемии коронавируса приняла решение о невозможности проведения турнира в Стране восходящего солнца.

ФИФА опубликует вскоре данные об альтернативном месте проведения клубного ЧМ-2021. По некоторым данным, турнир в декабре может пройти в Саудовской Аравии.

В соревнованиях примут участие 7 команд – хозяева, а также 6 победителей главных клубных континентальных турниров, включая лондонский «Челси» как обладатель трофея Лиги чемпионов 2020/21.

Напомним, клубный чемпионат мира 2021 должен стать последним в истории, проводимым в прежнем формате. В дальнейшем турнир будет расширен до 24 команд. Он должен будет проводиться раз в четыре года, как ранее Кубок конфедераций, полностью его сменив.