ОФИЦИАЛЬНО. Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира

По некоторым данным, турнир в декабре может пройти в Саудовской Аравии

  • 09.09.2021 23:59
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира
© FIFA

Япония официально отказалась от проведения клубного чемпионата мира по футболу, который должен был пройти в декабре 2021 года.

Федерация футбола Японии из-за пандемии коронавируса приняла решение о невозможности проведения турнира в Стране восходящего солнца.

ФИФА опубликует вскоре данные об альтернативном месте проведения клубного ЧМ-2021. По некоторым данным, турнир в декабре может пройти в Саудовской Аравии.

В соревнованиях примут участие 7 команд – хозяева, а также 6 победителей главных клубных континентальных турниров, включая лондонский «Челси» как обладатель трофея Лиги чемпионов 2020/21.

Напомним, клубный чемпионат мира 2021 должен стать последним в истории, проводимым в прежнем формате. В дальнейшем турнир будет расширен до 24 команд. Он должен будет проводиться раз в четыре года, как ранее Кубок конфедераций, полностью его сменив.

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Источник — ФИФА

(3 голоса)

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Сначала:
    an52
    online
    an52, 10.09.2021 00:42
    0
    Давайте до Києаа!
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