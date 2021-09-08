У ФИФА проблемы. Япония не хочет проводить клубный чемпионат мира

Восемнадцатый в истории розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу, который был запланирован к проведению на декабрь нынешнего года, может не состояться.

Японские власти уже уведомили ФИФА, что не хотят проводить турнир на своей территории, что было оговорено ранее. В Стране восходящего солнца борются с пятой волной инфицирования COVID-19, а также пытаются решить проблему низкого процента вакцинации, поэтому проведение крупных спортивных соревнований в зимние месяцы видится властям нецелесообразным и неправильным.

Существует и политическая подоплека. В частности, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга уже заявил о намерении покинуть должность 30 сентября – всего через год после вступления в полномочия. Ожидается, что его преемник будет категорически против проведения в стране клубного чемпионата мира ФИФА, так как ранее Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио больно ударили по имиджу нынешнего премьер-министра Японии.

Вероятнее всего, ФИФА в случае отказа Японии от проведения турнира обратится за помощью к властям Катара, на территории которого проходили последние розыгрыши соревнования, в том числе и в нынешнем году, когда триумфатором стала «Бавария».

Напомним, клубный чемпионат мира 2021 должен стать последним в истории, проводимым в прежнем формате. В дальнейшем турнир будет расширен до 24 команд. Он должен будет проводиться раз в четыре года, как ранее Кубок конфедераций, полностью его сменив.