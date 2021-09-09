Жилстрой-1 уверенно победил Аполлон и вышел в группу Лиги чемпионов!

После уверенных побед на предыдущей стадии единственным соперником украинской команды на пути в групповой этап Лиги чемпионов оставался кипрский «Аполлон». В первом матче «Жилстрой-1» победил на выезде (2:1), что несколько упрощало задачу.

Однако, как оказалось, и без этого гандикапа подопечным Валентины Котик хватило умения, чтобы уверенно выполнить задание. Голы Бойченко и Овдийчук с интервалом в пять минут отправили киприоток в нокдаун, из которого они так и не вышли до конца матча.

Во втором тайме Овдийчук оформила дубль (оба гола Ольга забила головой), могла забивать еще, но фарт и каркас ворот были против. Киприотки так и не смогли забить - вместо них это сделала Алексанян, срезав мяч в свои ворота. Правда, и это не вернуло интригу. Были еще попадания в перекладину украинской команды, однако это выглядело случайностью.

5:2 - такой итоговый счет выводит нашу команду в групповой этап Лиги чемпионов! После этого исторического триумфа попразднуем и будем ждать результатов жеребьевки 13 сентября.

Второй раунд отбора Лиги чемпионов среди женщин. Ответный матч.

«Жилстрой-1» (Украина) - «Аполлон» (Кипр) - 3:1 (первый матч - 2:1).

Бойченко, 15, Овдийчук, 20, 62 - Алексанян, 65 (аг).

Кочнева, 47, Петрик, 60 - Фреда, 78.

«Жилстрой-1»: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Люб. Шматко, Петрик (Анастасия Воронина, 86), Хаванская, Бойченко (Анна Воронина, 68), Кочнева, Садыкоглу (Спасоевич, 81), Шевчук, Овдийчук.

«Аполлон»: Болдуин, Абрамо, Виско (Иоанну, 46), Лестер, Рикс, Локвуд, Хагман (Анокье, 77), Сигфусдоттир (Панайоту, 68), Гмирова, Фреда (Киноссиду, 90+3), Спетсмарк (Георгиу, 90+3).

Арбитр: Петра Худа (Словакия).

ОСК «Металлист» (Харьков, Украина).

ЖИЛСТРОЙ-1 - АПОЛЛОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА