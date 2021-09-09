Жилстрой-1 уверенно победил Аполлон и вышел в группу Лиги чемпионов!

Голы Бойченко и Овдийчук помогли подопечным Валентины Котик и во второй раз обыграть киприоток

  • 09.09.2021 19:48
  • 889 просмотров
  • 2 комментария
Жилстрой-1 уверенно победил Аполлон и вышел в группу Лиги чемпионов!
© Жилстрой-1

После уверенных побед на предыдущей стадии единственным соперником украинской команды на пути в групповой этап Лиги чемпионов оставался кипрский «Аполлон». В первом матче «Жилстрой-1» победил на выезде (2:1), что несколько упрощало задачу.

Однако, как оказалось, и без этого гандикапа подопечным Валентины Котик хватило умения, чтобы уверенно выполнить задание. Голы Бойченко и Овдийчук с интервалом в пять минут отправили киприоток в нокдаун, из которого они так и не вышли до конца матча.

Во втором тайме Овдийчук оформила дубль (оба гола Ольга забила головой), могла забивать еще, но фарт и каркас ворот были против. Киприотки так и не смогли забить - вместо них это сделала Алексанян, срезав мяч в свои ворота. Правда, и это не вернуло интригу. Были еще попадания в перекладину украинской команды, однако это выглядело случайностью.

5:2 - такой итоговый счет выводит нашу команду в групповой этап Лиги чемпионов! После этого исторического триумфа попразднуем и будем ждать результатов жеребьевки 13 сентября.

Второй раунд отбора Лиги чемпионов среди женщин. Ответный матч.

«Жилстрой-1» (Украина) - «Аполлон» (Кипр) - 3:1 (первый матч - 2:1).

 Бойченко, 15, Овдийчук, 20, 62 - Алексанян, 65 (аг).

 Кочнева, 47, Петрик, 60 - Фреда, 78.

«Жилстрой-1»: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Люб. Шматко, Петрик (Анастасия Воронина, 86), Хаванская, Бойченко (Анна Воронина, 68), Кочнева, Садыкоглу (Спасоевич, 81), Шевчук, Овдийчук.

«Аполлон»: Болдуин, Абрамо, Виско (Иоанну, 46), Лестер, Рикс, Локвуд, Хагман (Анокье, 77), Сигфусдоттир (Панайоту, 68), Гмирова, Фреда (Киноссиду, 90+3), Спетсмарк (Георгиу, 90+3).

Арбитр: Петра Худа (Словакия).

ОСК «Металлист» (Харьков, Украина).

ЖИЛСТРОЙ-1 - АПОЛЛОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 09.09.2021 20:15
    0
    Молодцы!
    Ссылка
    limb0101
    online
    limb0101, 09.09.2021 20:04
    0
    Молодці!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности