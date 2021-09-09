В четверг, 9 сентябре, состоится ответный матч отбора Лиги чемпионов среди женщин, в котором будут играть харьковский «Жилстрой-1» и кипрский «Аполлон». Игра состоится в Харькове на поле ОСК «Металлист», начало - в 18:00.

Перед этим раундом «Жилстрой-1» уверенно победил болгарскую «Софию» и словенский «Помурье». Победная серия продолжилась и в первом матче второго раунда отбора, который состоялся на Кипре - украинки быстро повели в счете усилиями Ольги Овдийчук, кипрская команда сравняла, однако Ольга Бойченко за несколько минут до финального свистка принесла харьковчанкам победу. Поэтому наша команда находится на расстоянии одного шага от выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Надеемся, что этот шаг будет сделан дома.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жилстрой-1» - «Аполлон».