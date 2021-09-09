Топ-5 главных тренеров в истории луганской Зари

Круглая дата советского футбольного революционера Германа Зонина послужила для блогера Sport.ua поводом пройтись злато-бронзовыми страницами луганского футбола, припомнить наиболее выдающихся тренеров в истории «Зари» и расположить их по ранжиру.

9 сентября исполняется 95 лет Герману Зонину – человеку, сотворившему настоящую громкую сенсацию в футбольной жизни бывшего СССР. В 1972 г. под его руководством «Заря», представлявшая не столичный город, поднялась на высшую ступень союзного футбольного пьедестала. Жаркий, буквально огнедышащий футбольный сезон тогда получился! Впервые провинция утерла нос заносчивым столичным клубам! В дальнейшем такое выходило лишь у «Зенита» и «Днепра», другие чемпионы СССР имели прописку либо в столице большой страны, либо в столицах союзных республик. Зонин, бесспорно, первый в списке главных тренеров луганчан всех времен, ведь чемпионская высота не покорилась больше никому из них. Однако в разные времена луганский коллектив возглавляли выдающиеся футбольные личности, которые также заслуживают места в книге славы черно-белых. Прошу прощения за субъективизм, но в мой вариант топ-5 не попали такие именитые специалисты как Всеволод Блинков, Евгений Пестов и Юрий Захаров (их стараниями «Заря» дважды подряд в середине 1970-х гг. играла в финалах Кубка бывшего СССР), Йожеф Сабо (его тренерский дебют во второй половине 1970-х гг. пришелся именно на «Зарю»), Анатолий Куксов (возглавлял луганчан в начале 1990-х гг. в переходный – от советского к украинскому – период), Анатолий Волобуев (в большей мере проявил свои тренерские способности в алчевской «Стали»), Анатолий Чанцев (стоял у руля команды в непростой период конца 2000-х – начала 2010-х гг. после смерти почетного президента «Зари» Валерия Букаева) и Юрий Коваль (в свое время вывел команду в высшую украинскую лигу). Тем не менее, список все равно получился представительный!

1. Герман Зонин (родился в 1926 г.)

У Германа Семеновича получилось невозможное: сделать дерзких провинциалов чемпионами большой страны, несмотря на сумасшедшую конкуренцию. Уже в наше время, раскрывая секреты того давнишнего успеха, Зонин определил основным его фактором создание коллектива единомышленников. «Я разработал новую методику тренировок, которую у меня впоследствии во многом позаимствовал Валерий Лобановский», – утверждает Герман Семенович. Не буду спорить. Скажу лишь, что «Заря»-72, как писала тогда московская пресса, обыграла всех по новой методике, а все остальные работали по-старому. Зонин культивировал, что называется, развитие глубинного зрения у парней, исповедовал коллективный отбор, применял смену тактик в течение матча. Даже бразильцы не гнушались снимать на камеру тренировки Зонина!

И еще один секрет. В своей книге «Вся жизнь – футбол!» Зонин настаивает: «Заря» играла по-честному!» «Разве честная игра – тот чемодан, который берут с собой, выдвигаясь за чемпионством?» – спросит циничный современник. Ох, сложно ответить на этот вопрос и, вероятно, воздержусь от ответа. Скажу только, что в своей мемуаристике Зонин не отрицает договорного характера матча между «Зарей» и киевским «Динамо» в эпилоге сезона-1972 уже после завоевания луганчанами «золота».

В постчемпионский сезон-73 «Заря» вступала уже без Германа Семеновича во главе команды (он поехал в Северную Пальмиру прививать современный футбол тамошнему «Зениту»). Поспешное и нерациональное решение? Не могу утверждать. Как бы то ни было, а в футбольном Луганске после этого началась определенная тренерская суета, однако в элитный чемпионский клуб «Заря» вошла уже навсегда!

2. Юрий Вернидуб (родился в 1966 г.)

2010-е гг. «Зари» – настоящий ренессанс луганского футбола! Основной архитектор этой эпохи возрождения – Юрий Вернидуб. И дело даже не в том, что черно-белые достигли украинского пьедестала, вышли в финал Кубка Украины и стали стабильными участниками еврокубков. Настоящим достижением Юрия Николаевича стало то, что его воспитанники получили почетное прозвище «мужики» от болельщицкого сообщества – за умение не сдаваться даже при самых сложных обстоятельствах, навязывать и не без успеха борьбу куда более денежным клубам из мощных лиг, рвение и настойчивость на футбольном поле. И еще: именно в каденцию Вернидуба возросло количество болельщиков «Зари» по всей Украине, несмотря на войну, переезд в другой город и амбициозные намерения конкурентов.

3. Виктор Скрипник (родился в 1969 г.)

Действующий тренер луганского (запорожского) коллектива накопил немалый футбольный опыт в немецкой бундеслиге. В составе «Вердера» как игрок он становился и чемпионом страны, и пару раз поднимал над головой Кубок Германии. Свыше десяти лет работал тренером в системе бременского клуба, в частности пару лет возглавлял и первую команду. Как тренер познал вкус чемпионства в чемпионате Латвии. Прибавьте к этому и личные призы: тренер сезона в бундеслиге по версии transfermarkt.de и тренер года в Латвии. С таким бэкграундом вполне можно рассчитывать и на тренерские успехи в Украине. Две «бронзы» (каждый раз и «серебро» было весьма близким) национального чемпионата с черно-белыми, выход в финал розыгрыша Кубка Украины – верю, что этот список достижений Скрипника с «Зарей» не окончательный. Да и в наших широтах он становился лучшим тренером сильнейшей лиги в стране – в 2020 г.

4. Вадим Добижа (родился в 1941 г.)

Вадим Дмитриевич Добижа четыре раза заступал на должность главного тренера «Зари»: в начале и в конце 1980-х и на рубеже столетий.

В 1986 г. возглавляемая им «Заря» выиграла украинскую зону 2-й союзной лиги, опередив такие амбициозные коллективы как симферопольская «Таврия», киевский СКА, криворожский «Кривбасс» и др. В тогдашней «Заре» начинал Сергей Юран, выделялись Тимерлан Гусейнов, Олег Волотек, Юрий Ярошенко, Владимир Зинченко. Много в чем определяющей стала тогда домашняя победа луганчан над армейцами с берегов Днепра. 15 000 зрителей на «Авангарде» приветствовали успех своих любимцев со счетом 2:1 (один из голов, кстати, на счету Юрана). А киевская команда тогда имела мощных игроков в составе: Бориса Деркача, Сергея Художилова, Нуритдина Амриева, Александра Хапсалиса, Сергея Свистуна, Бориса Тропанца и др. Немалая заслуга Добижи в воспитании целого ряда выдающихся футболистов во время работы в луганском спортинтернате. Он помогал раскрыть талант Сергея Андреева, Александра Бережного, Александра Заварова, Сергея Семака, Сергея Погодина и др. Вадим Дмитриевич обладает исключительным умением добросовестно отшлифовывать разногранье перспективной молодежи. Вот и на выходе частенько наблюдался высокий результат.

5. Константин Бесков (1920–2006)

Один из мэтров советской тренерской школы на заре своего пути к тренерским высотам, извините за игру слов, приложил руку к развитию «Зари» (именно в те времена «Трудовые резервы», собственно, претерпели ребрендинг и стали выступать под привычным современным болельщикам названием). В середине 1960-х гг. в течение одного сезона Константин Иванович возглавлял луганскую команду (это был отклик на просьбу Андрея Старостина), сумел поднять ее из турнирных низин наверх в первой союзной лиге (во второй группе класса «А», выражаясь языком того времени) и остановился в 5-ти очках от вожделенной вершины, заложив прочный фундамент грядущего восхождения «Зари» на союзные высоты

Бесков тогда пребывал в статусе действующего вице-чемпиона Европы как тренер и в то же время только-только отставленного с высокой должности специалиста. Московский авторитет оговорил лишь одно условие: в Луганск он приходит только на год с целью поставить игру, а дальше – сфера ответственности преемников. И хотя мимолетной была командировка Константина Ивановича в украинский город, но свое дело он сделал. Команда перешла на 2-разовые тренировки (под бодрую музыку!), все звенья превратились в единый механизм, 44-летний на то время старший тренер лично принимал участие в тренировках. И результат кропотливой работы в межсезонье дал себя знать на старте: в первых 7-ми турах луганчане ни одного раза не проигрывали, в то же время одержали 5 побед. 4–3–3 выглядело по-новаторски, и в атаке «Заря» брала свое не из-за скорости исполнителей, а благодаря умелому маневрированию, неожиданному привлечению защитников к атакующим потугам. Московские авторы книжки про Бескова в серии ЖЗЛ Владимир Галедин и Алексей Щукин делают вывод: «По большому счету тогда, в 65-м и начиналась настоящая история «Зари». Преувеличение, отдающее столичным снобизмом? Сразу не отвечу, но это утверждение имеет, так сказать, право на осмысление. Во всяком случае прививание Бесковым «Заре» психологии победителей состоялось, а предшественники «мужиков» лишились боязливости во время игр с более мастеровитыми оппонентами. А Бесков впервые и едва ли не в последний раз в своей карьере покинул команду по-доброму под аккомпанемент искренних слов благодарности.

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Нынешняя «Заря» входит в недлинный (если не сказать в слишком короткий!) список лучших украинских команд. Выйдут ли амбиции коллектива на новый виток? Нередко луганчан критикуют: мол, о Лиге чемпионов у них и мысль не всплывала, разве это дело! Так по большей части говорят двуличные люди, ведь на самом деле понимают же суть проблемы. Конечно, мечты о самом лучшем клубном турнире мира просто не могут не бродить в головах болельщиков, тренеров и игроков клуба. Но для этого нужно иметь куда более высокий уровень финансирования, лишиться чехарды состава (а то каждый раз перед стартом сезона у болельщиков «Зари» тревожно на душе: сколько лидеров команды сменят прописку?). И очень-очень желательно играть в родном городе. Украинском городе!

Алексей РЫЖКОВ