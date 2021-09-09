ПЕТРАКОВ: «Нет слов. 20 секунд оставалось. Одна ошибка – и приехали»

8 сентября в Пльзене состоялся товарищеский матч между Чехией и Украиной (1:1). На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов:

– Стало известно, что игрок сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил Украины два гола в матче 1 сентября, сдал положительный допинг-тест. Как вы относитесь к такой информации?

– Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье.

– Сегодня в защите сыграли сразу три дебютанта. Это был определенный риск или вы были уверены в своих парнях?

– Во-первых, я их хорошо всех знаю. Только хуже знаю Сироту. Был очень большой риск, я переживал. Замена Кривцова была вынужденной – он пожаловался на повреждение в перерыве. Я знал, что Соболь может помочь на этой позиции. Он согласился выйти. Вообще я не боюсь рисковать.

– Вы были очень близки к победе, но в итоге снова ничья. Каковы ваши эмоции после игры?

– Какие могут быть эмоции? В Казахстане такое случилось, сейчас тоже. 20 секунд оставалось. Надо разбираться, почему мы не можем продержаться до конца. Поговорили с ребятами после матча, я был немного эмоциональным.

Нам предстоит очень важная игра в Хельсинки. Одна ошибка – и приехали. Там уже вничью играть нельзя. Я очень хотел победить, но не хватило 20 секунд. Нет слов. Нужно посмотреть, кто не подстраховал, когда били из центральной зоны.

Эмоции отрицательные. Мы играли с участником 1/4 финала чемпионата Европы. После матча с Бельгией против нас у Чехии вышел основной состав. Я сделал ротацию. Но нужно забывать и двигаться дальше.

– Можете прокомментировать игру дебютантов?

– Я поздравил ребят с дебютом. Я считаю, что они сыграли неплохо, а не провалились. Трудно дебютировать в сборной.

– Почему вы дали шанс Бойко, а не Ризныку?

– У меня есть еще помощники. Я с ними поговорил, в частности, с тренером вратарей. Дал шанс сыграть Бойко. Я Дениса пригласил в сборную, когда у нас выбыли три голкипера. Он откликнулся, приехал. Мы с помощниками решили дать ему сыграть. Сыграл он хорошо. А Ризнык дебютирует чуть позже. Он все понимает.

– Вы уже определились с составом сборной на октябрьские поединки?

– Еще месяц ребята будут играть. Впереди Лига чемпионов, столько матчей. Как я могу уже определиться? Это и травмы, и все, что угодно. Сейчас список игроков стал немного больше, чем раньше. Будет очень сильная конкуренция. Не может быть такого, чтобы на одну позицию был только один игрок. Многие дебютантов, пусть играют.

Сейчас не могу сказать, что будет через месяц. Мы соберемся 3-4 октября, у нас будет несколько дней на подготовку. Это хорошо, потому что мы играем 9 октября. После матча в Хельсинки сразу же летим во Львов. В Финляндии нас устраивает только победа.

– Почему вы оставили схему с тремя центральными защитниками после замены Кривцова на Соболя?

– Я играю по такой схеме. Я поставил Соболя, он сыграл хорошо.

– Это ваш первый период работы со сборной. Как его оцените?

– Было очень тяжело. Результат средний. Но мне кажется, что я уже свой в этой команде.