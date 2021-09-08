Ничейный рок продолжился в Чехии. Сборная Украины снова упустила победу

Эксперимент ради эксперимента – именно таковым оказался контрольный матч сборной Украины против национальной команды Чехии. Накануне матча в Пльзене, после поединка отбора на ЧМ-2022 против Франции, наставник «сине-желтых» Александр Петраков отпустил «домой» сразу семерых игроков основы. «Горняков» - потому что их попросил отпустить «Шахтер», а динамовцев – просто так, дабы другому нашему гранду не было обидно, что в сборной «эксплуатируют» только их игроков. Странная ситуация, не находите? Вместо того, чтобы наигрывать состав, наигрывать схему, доносить футболистам свои принципы игры, ведь времени на все это действительно не было, новый тренер сборной пытается угодить и нашим, и вашим. Только не себе. И это накануне трех решающих поединков отбора на Мундиаль. Ну, он чемпион мира, ему виднее…

В итоге, против сборной Чехии наша национальная дружина сыграла таким составом, которым вряд ли еще когда-нибудь сыграет. В старте – сразу три дебютанта: Сирота, Качараба и Корниенко; редкие гости в основе – Бойко, Тымчик, Зубков и Сикан. Да и Макаренко тоже. Лишь троих из одиннадцати можно назвать игроками основной обоймы – Кривцова, Зинченко и Ярмоленко. И что ведь показательно: в октябре, когда нужно будет играть против боснийцев и финнов, лишь последние трое (в лучшем случае, еще и Тымчик) будут претендовать на попадание в стартовый состав. Остальные – в лучшем случае будут претендовать на то, чтобы попасть в протокол матча. Если это не эксперимент ради эксперимента, тогда что?

Ну да ладно. Теперь о самой игре. Петраков не изменил себе – сыграл в три центрбека, с акцентом на быстрый переход из обороны в атаку. Но этот акцент не всегда срабатывал. Стартовые минуты были достаточно нервозными. Прежде всего – в «исполнении» наших футболистов. На восьмой минуте мы сами себе привезли опаснейший момент, когда Тецл, обыграв Бойко, под углом пробивал в пустые ворота, но голкипера подстраховал Кривцов. Затем чехи создали еще два полумомента, на что наши скромно промолчали.

Дальше относительно долго ничего не менялось: чехи атаковали, создавали полумоменты, били по воротам с разных дистанций, наши просто терпели. А на 27 минуте гостей прорвало. Тымчик промчался по своему флангу и сделал прострел вдоль штрафной площади чехов на Корниенко, и Виктор сильным ударом в ближний верхний угол ворот открыл счет. Это дебютный гол молодого защитника «горняков» за первую сборную страны.

Для чехов пропущенный мяч стал настоящим холодным душем. Они долго не могли прийти в себя. А вот гости – наоборот, пытались ковать железо, пока горячо. Моменты были у Ярмоленко, Зинченко, Тымчика – игра в атаке явно наладилась.

Однако игра в защите все еще оставалась нервной. На 37 минуте снова сами «заварили кашу», и едва Пешек не сравнял счет – Сирота выбил мяч практически из пустых ворот.

Первая половина встречи осталась за нами. Но только с точки зрения результата: по игре чехи смотрелись поинтереснее, живее и агрессивнее. Но побеждает, как известно, тот, кто забивает. Наши забили, чехи – нет.

Вторую половину встречи, как, впрочем, и первую, активнее начали хозяева. Удары издали, угловые, в общем, все, как и раньше в исполнении подопечных Шилгавы. Но реальных угроз у ворот Бойко долго не было. А вот наши усилиями Ярмоленко на 58 минуте создали неплохой момент – Андрей метил в дальний верхний угол, но немного не повезло. Пятью минутами позже украинцы создали еще более веский момент для того, чтобы удвоить счет, но прострел Зубкова никто не смог замкнуть.

Чехи ответили по-мужски: фланговый прострел Тецл замыкал в одно касание, и Бойко уже ничем не мог помочь, но на выручку нашему киперу поспешила штанга.

В дальнейшем соперники обменивались острыми выпадами: у чехов они были действительно острыми, у наших – так себе.

На финише поединка чехи заметно активизировались. И нашей обороне пришлось серьезно потрудиться. Но победный счет, к сожалению, не удержали: не хватило нескольких секунд – Выдра сравнял счет уже тогда, когда кончилось компенсированное время.

Тем не менее, в целом эксперимент можно считать удачным – не проиграли ведь. Александр Петраков во главе первой сборной страны идет пока без поражений. Но и без побед.

Товарищеский матч.

Чехия - Украина - 1:1.

Корниенко, 27 - Выдра, 90+3.

Зинченко, 1 - Садилек, 46, Крал, 74.

Чехия: Станек - Цоуфал, Голеш (Каша, 62), Емелка, Гавел (Матею, 46) - Крал, Соучек (Барак, 62) - Пешек (Гложек, 46), Садилек, Змргал (Выдра, 46) - Тецл (Сачек, 77).

Украина: Бойко - Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота - Тымчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зинченко, Корниенко - Ярмоленко (Кочергин, 76), Сикан (Яремчук, 56), Зубков (Булеца, 64).

Арбитр: Филип Глова (Словакия).

Стадион: «Дусан-Арена» (Пльзень, Чехия).

ЧЕХИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА