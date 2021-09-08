Чехия
1 : 1
УКРАИНА
08.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ничейный рок продолжился в Чехии. Сборная Украины снова упустила победу

Гол Корниенко оказался дебютным, но не победным

  • 08.09.2021 23:38
  • 2940 просмотров
  • 35 комментариев
Ничейный рок продолжился в Чехии. Сборная Украины снова упустила победу
© УАФ

Эксперимент ради эксперимента – именно таковым оказался контрольный матч сборной Украины против национальной команды Чехии. Накануне матча в Пльзене, после поединка отбора на ЧМ-2022 против Франции, наставник «сине-желтых» Александр Петраков отпустил «домой» сразу семерых игроков основы. «Горняков» - потому что их попросил отпустить «Шахтер», а динамовцев – просто так, дабы другому нашему гранду не было обидно, что в сборной «эксплуатируют» только их игроков. Странная ситуация, не находите? Вместо того, чтобы наигрывать состав, наигрывать схему, доносить футболистам свои принципы игры, ведь времени на все это действительно не было, новый тренер сборной пытается угодить и нашим, и вашим. Только не себе. И это накануне трех решающих поединков отбора на Мундиаль. Ну, он чемпион мира, ему виднее…

В итоге, против сборной Чехии наша национальная дружина сыграла таким составом, которым вряд ли еще когда-нибудь сыграет. В старте – сразу три дебютанта: Сирота, Качараба и Корниенко; редкие гости в основе – Бойко, Тымчик, Зубков и Сикан. Да и Макаренко тоже. Лишь троих из одиннадцати можно назвать игроками основной обоймы – Кривцова, Зинченко и Ярмоленко. И что ведь показательно: в октябре, когда нужно будет играть против боснийцев и финнов, лишь последние трое (в лучшем случае, еще и Тымчик) будут претендовать на попадание в стартовый состав. Остальные – в лучшем случае будут претендовать на то, чтобы попасть в протокол матча. Если это не эксперимент ради эксперимента, тогда что?

Ну да ладно. Теперь о самой игре. Петраков не изменил себе – сыграл в три центрбека, с акцентом на быстрый переход из обороны в атаку. Но этот акцент не всегда срабатывал. Стартовые минуты были достаточно нервозными. Прежде всего – в «исполнении» наших футболистов. На восьмой минуте мы сами себе привезли опаснейший момент, когда Тецл, обыграв Бойко, под углом пробивал в пустые ворота, но голкипера подстраховал Кривцов. Затем чехи создали еще два полумомента, на что наши скромно промолчали.

Дальше относительно долго ничего не менялось: чехи атаковали, создавали полумоменты, били по воротам с разных дистанций, наши просто терпели. А на 27 минуте гостей прорвало. Тымчик промчался по своему флангу и сделал прострел вдоль штрафной площади чехов на Корниенко, и Виктор сильным ударом в ближний верхний угол ворот открыл счет. Это дебютный гол молодого защитника «горняков» за первую сборную страны.

Для чехов пропущенный мяч стал настоящим холодным душем. Они долго не могли прийти в себя. А вот гости – наоборот, пытались ковать железо, пока горячо. Моменты были у Ярмоленко, Зинченко, Тымчика – игра в атаке явно наладилась.

Однако игра в защите все еще оставалась нервной. На 37 минуте снова сами «заварили кашу», и едва Пешек не сравнял счет – Сирота выбил мяч практически из пустых ворот.

Первая половина встречи осталась за нами. Но только с точки зрения результата: по игре чехи смотрелись поинтереснее, живее и агрессивнее. Но побеждает, как известно, тот, кто забивает. Наши забили, чехи – нет.

Вторую половину встречи, как, впрочем, и первую, активнее начали хозяева. Удары издали, угловые, в общем, все, как и раньше в исполнении подопечных Шилгавы. Но реальных угроз у ворот Бойко долго не было. А вот наши усилиями Ярмоленко на 58 минуте создали неплохой момент – Андрей метил в дальний верхний угол, но немного не повезло. Пятью минутами позже украинцы создали еще более веский момент для того, чтобы удвоить счет, но прострел Зубкова никто не смог замкнуть.

Чехи ответили по-мужски: фланговый прострел Тецл замыкал в одно касание, и Бойко уже ничем не мог помочь, но на выручку нашему киперу поспешила штанга.

В дальнейшем соперники обменивались острыми выпадами: у чехов они были действительно острыми, у наших – так себе.  

На финише поединка чехи заметно активизировались. И нашей обороне пришлось серьезно потрудиться. Но победный счет, к сожалению, не удержали: не хватило нескольких секунд – Выдра сравнял счет уже тогда, когда кончилось компенсированное время.   

Тем не менее, в целом эксперимент можно считать удачным – не проиграли ведь. Александр Петраков во главе первой сборной страны идет пока без поражений. Но и без побед.

Товарищеский матч.

Чехия - Украина - 1:1.

 Корниенко, 27 - Выдра, 90+3.

Зинченко, 1 - Садилек, 46, Крал, 74.

Чехия: Станек - Цоуфал, Голеш (Каша, 62), Емелка, Гавел (Матею, 46) - Крал, Соучек (Барак, 62) - Пешек (Гложек, 46), Садилек, Змргал (Выдра, 46) - Тецл (Сачек, 77).

Украина: Бойко - Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота - Тымчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зинченко, Корниенко - Ярмоленко (Кочергин, 76), Сикан (Яремчук, 56), Зубков (Булеца, 64).

Арбитр: Филип Глова (Словакия).

Стадион: «Дусан-Арена» (Пльзень, Чехия).

ЧЕХИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andy_P
    Andy_P, 09.09.2021 00:01
    0
    _NATSGUL_, 08.09.2021 23:55
    "Нічийний фатум продовжився в Чехії"
    Хватит ныть и винить судьбу. Виновата только сборная за такой результат. Отдали полностью мяч сопернику и вжались всей командой в свои ворота, вот нас и наказали, в очередной раз. Ну, вот любим мы на грабли одни и те же наступать снова и снова, и учится на своих ошибках мы не хотим...или не можем
    Нечего было противопоставить хорошей физике чехов, скорость мышления и техника не позволяли разрывать соперника, потому тупые выносы и все назад. Не удивительно
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    garik_trinity
    garik_trinity, 08.09.2021 23:59
    0
    Не подпускайте этого комментатора к микрофону во время матчей сборной. После того, как он начал вещать о возможной победе в добавленное время, я понял, что будут неприятности.
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    Primovocatus
    Primovocatus, 08.09.2021 23:57
    -1
    Лев Выдра метров с 17 всадил мяч в девятку Бойко
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    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 08.09.2021 23:57
    -1
    Непотріб!!!
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    Alex Romanov
    Alex Romanov, 08.09.2021 23:57
    +1
    В 2021 году, мы лишь один раз пропустили первыми и свели матч вничью. Это с французами на выезде. Дальше аж 6 раз упускали победу и сводя матч к ничьи(с шведами тоже по факту ничья в основное время). Ну это действительно рок
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    Local78
    online
    Local78, 08.09.2021 23:56
    +2
    Кінцівку матчу потрібно разом з психологом тренувати, бо це вже в ніякі ворота не лізе...
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    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 08.09.2021 23:55
    +1
    "Нічийний фатум продовжився в Чехії"
    Хватит ныть и винить судьбу. Виновата только сборная за такой результат. Отдали полностью мяч сопернику и вжались всей командой в свои ворота, вот нас и наказали, в очередной раз. Ну, вот любим мы на грабли одни и те же наступать снова и снова, и учится на своих ошибках мы не хотим...или не можем
    Ссылка
    Александр Потапчук
    Александр Потапчук, 08.09.2021 23:55
    +3
    А ещё обидно, что во всех матчах, кроме выездного с Францией, мы забивали первыми, но не удерживали победный счёт!
    Ссылка
    Istm
    Istm, 08.09.2021 23:54
    +1
    "пороблено" (tm)
    Ссылка
    Andy_P
    Andy_P, 08.09.2021 23:53
    +1
    firstromario, 08.09.2021 23:46
    З боснійцями такого складу не буде.
    Не дай Бог травмы - и какой будет состав? Нет резерва, второго эшелона. Есть, но ощутимо хуже. Слабее в сыгранности, технике, креативе. Это печаль. Франция играла на лениво на троечку , наши на пятёрку с минусом, за ту ничью больше спасибо французам.
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    Heyter
    Heyter, 08.09.2021 23:53
    +1
    В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ заливаю все бабки на ничью ,почка уже на ОЛХ кому надо
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    Вячеслав Круссер
    online
    Вячеслав Круссер, 08.09.2021 23:53
    0
    Слов нет
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    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 08.09.2021 23:52
    +1
    Panda1818, 08.09.2021 23:48
    Всё познается в сравнении. Отборочная кампания на евро, Украина не проиграла ни одного матча - офигенно круто, отборочная кампания на ЧМ, Украина не проиграла ни одного матча - капец херово
    Только в отборочной компании на Евро были победы помимо ничьей, так что сравнение не в тему.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.09.2021 23:51
    +4
    Нам шо чемпион мира, шо аутсайдер, шо сердняк - все равно будет ничья, Укр. - специалисты по ничьим.
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    Heyter
    Heyter, 08.09.2021 23:50
    +4
    Aleks Maydan, 08.09.2021 23:48
    Збираємо підписи щоб УЄФА дозволила Україні закінчувати матчі на 85 хвилині.Тоді у нас буде все норм.По другому,мабуть ніяк..🤔🤣
    Да не,че ужж там,нужно сразу заканчивать матч сразу после забитого гола нашими
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    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 08.09.2021 23:49
    +1
    Aleks Maydan, 08.09.2021 23:48
    Збираємо підписи щоб УЄФА дозволила Україні закінчувати матчі на 85 хвилині.Тоді у нас буде все норм.По другому,мабуть ніяк..🤔🤣
    Тоді будемо пропускати на 84-й...
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    Panda1818
    Panda1818, 08.09.2021 23:48
    +1
    Всё познается в сравнении. Отборочная кампания на евро, Украина не проиграла ни одного матча - офигенно круто, отборочная кампания на ЧМ, Украина не проиграла ни одного матча - капец херово
    Ссылка
    Aleks Maydan
    Aleks Maydan, 08.09.2021 23:48
    +2
    Збираємо підписи щоб УЄФА дозволила Україні закінчувати матчі на 85 хвилині.Тоді у нас буде все норм.По другому,мабуть ніяк..🤔🤣
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 08.09.2021 23:48
    +3
    мы находка для букмекерских контор
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    Mr.Budd
    online
    Mr.Budd, 08.09.2021 23:48
    +2
    Сегодня было слишком много ноунеймов на поле. В принципе все они заслуженно могут идти дальше тренироваться
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