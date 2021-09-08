Чехия – Украина – 1:1. И снова на те же грабли. Видео голов и обзор матча

В среду, 8 сентября, проходит товарищеский матч между национальными сборными Чехии и Украины. Игра проходит в чешском городе Пльзень на поле стадиона «Дусан Арена», начало – в 21:45.

Украинская сборная провела два матча квалификации ЧМ-2022: упустила победу в игре с Казахстаном (2:2), а затем дала бой сборной Франции (1:1).

Чехия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Виктор Корниенко, 27 мин.

Видеообзор первого тайма.