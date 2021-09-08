Чехия
1 : 1
УКРАИНА
08.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чехия – Украина – 1:1. И снова на те же грабли. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Чехии

  • 08.09.2021 23:37
  • 4428 просмотров
  • 9 комментариев
Чехия – Украина – 1:1. И снова на те же грабли. Видео голов и обзор матча
© УАФ

В среду, 8 сентября, проходит товарищеский матч между национальными сборными Чехии и Украины. Игра проходит в чешском городе Пльзень на поле стадиона «Дусан Арена», начало – в 21:45.

Украинская сборная провела два матча квалификации ЧМ-2022: упустила победу в игре с Казахстаном (2:2), а затем дала бой сборной Франции (1:1). 

Чехия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Виктор Корниенко, 27 мин.

Видеообзор первого тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Матей Выдра (Чехия).
27' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Корниенко (УКРАИНА).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ukraine Donetsk
    Ukraine Donetsk, 09.09.2021 00:01
    0
    Heyter, 08.09.2021 23:44
    Соболя бокопора нахх со сборной, ето не его уров ень
    Соболь, миколенко, сирота, караваев... Первых трёх не подпускать к сборной. Караваеву разрешить играть только в полузащите.
    Ссылка
    saobrx
    saobrx, 08.09.2021 23:48
    0
    Aleks Maydan, 08.09.2021 23:45
    Збираємо підписи щоб УЄФА дозволила Україні закінчувати матчі на 85 хвилині.Тоді у нас буде все норм.По другому,мабуть ніяк..🤔🤣
    Тоді будемо пропускати на 84 хвилині...
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    Aleks Maydan
    Aleks Maydan, 08.09.2021 23:45
    -1
    Збираємо підписи щоб УЄФА дозволила Україні закінчувати матчі на 85 хвилині.Тоді у нас буде все норм.По другому,мабуть ніяк..🤔🤣
    Ссылка
    Heyter
    Heyter, 08.09.2021 23:44
    0
    Соболя бокопора нахх со сборной, ето не его уров ень
    Ссылка
    saobrx
    saobrx, 08.09.2021 23:42
    +3
    Враховуючи те, що грали глибоким резервом - рузультат закономірний, не нийте
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    Dmit D
    online
    Dmit D, 08.09.2021 23:42
    -3
    с такой игрой им никакой плэй офф не светит
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    gajvir
    gajvir, 08.09.2021 23:41
    +4
    Позитив - гра Зінченка,Тимчика, Корнієнко . Негатив - Зубков. Соболь - жах.
    Ссылка
    p_s_l
    online
    p_s_l, 08.09.2021 23:39
    +4
    Всей командой, включая тренерский штаб, и прямиком в церковь.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    Ukraine Donetsk, 08.09.2021 23:39
    0
    Когда-нибудь у нас будет нормальная защита, но это будет совсем уж другая история...
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