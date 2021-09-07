Чехия
0 : 0
УКРАИНА
08.09.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Чехия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча национальной сборной Украины

  • 07.09.2021 22:59
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Чехия – Украина. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В среду, 8 сентября, состоится товарищеский матч между национальными сборными Чехии и Украины. Игра пройдет в Пльзене (Чехия) на поле стадиона «Дусан-Арена», начало - в 21:45.

Наша сборная недавно провела два матча, которые, хотя и закончились с одинаковым итоговым результатом, принесли нам такие разные эмоции - сначала была потеряна победа в Казахстане (2:2), а потом у нас дома двух турнирных баллов не досчиталась сборная Франции (1:1). Наставник украинцев Петраков проведет в товарищеском матче ротацию состава, ведь недаром в расположение своих клубов были отпущены ведущие игроки «Динамо» и «Шахтера», а также Руслан Малиновский. Чехи успели после восстановления отбора победить Беларусь (1:0) и без шансов уступить бельгийцам (0:3). При этом подопечные Шилгавы занимают второе место в своей отборочной группе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия - Украина.

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Источник — Sport.ua

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