В среду 8 сентября в чешском городе Пльзень пройдет товарищеский матч, в котором сыграют национальные сборные Чехии и Украины.

Чехия

Сборная Чехии в отборе к чемпионату мира 2022 года выступает в группе Е и на данный момент занимает второе место. После пяти проведенных поединков в ее активе 7 очков (2 победы, 1 ничья и 2 поражения).

В сентябре чешские футболисты провели два матча. Сперва они выиграли у Беларуси со счетом 1:0 (победный гол забил Барак). А затем были разгромлены фаворитами группы бельгийцами, которым уступили 0:3.

Это поражение практически лишило шансов сборную Чехии на итоговое первое место в группе. Тем не менее за второе она, конечно же, еще поборется, прежде всего, с Уэльсом. Так что предстоящая контрольная игра с украинцами для хозяев поля будет очень полезной.

Украина

Наша команда тоже еще имеет возможность пробиться в финальный турнир чемпионата мира. Однако пять ничьих в пяти матчах, это не тот результат, на который она рассчитывала. Теперь остается надеяться, что в оставшихся трех матчах подопечные Александра Петракова добьются трех побед, а соперники по группе сыграют так, как нам будет необходимо.

После ничьей с Францией в Киеве 1:1, расположение сборной Украины по разным причинам покинули сразу 8 футболистов. Это Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский и Виталий Миколенко. Если учесть, что все они играли в поединке с французами, то можно ожидать в Пльзене с нашей стороны практически экспериментальный состав.

Наставник нашей сборной взял на игру в Чехию 19 футболистов. Пятеро из них - Дмитрий Ризнык, Виктор Корниенко, Сергей Булеца, Тарас Качараба, и Владислав Кочергин - могут провести свои дебютные матчи в составе национальной сборной страны. Кстати, первые трое входили в состав молодежной сборной Украины, которая в 2019 году под руководством Александра Петракова стала чемпионом мира.

Статистика встреч

Сборные Чехии и Украины до матча в Пльзене провели друг с другом 4 встречи. Первая из них состоялась в 2011 году и была товарищеской. В Праге выиграли хозяева поля со счетом 4:0. Через год контрольный поединок проходил уже во Львове и завершился нулевой ничьей. А затем в турнире Лиге Наций в 2018 году обе сборные оказались в одной группе лиги В. Оба матча выиграли украинцы. В гостях 2:1 (голы забили у победителей Коноплянка и Зинченко, а у проигравших Шик), а затем дома в Харькове 1:0 (отличился Малиновский).

Ориентировочные составы:

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Кудела, Челюстка, Борил, Крал, Соучек, Янкто, Барак, Гложек, Шик

Украина: Ризнык, Тымчик, Кривцов, Сирота, Соболь, Макаренко, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

8 сентября, среда