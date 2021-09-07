Чехия
0 : 0
УКРАИНА
08.09.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Чехия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Подопечные Александра Петракова сыграют в Пльзене экспериментальным составом

  • 07.09.2021 19:45
  • 822 просмотра
  • 0 комментариев
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© УАФ

В среду 8 сентября в чешском городе Пльзень пройдет товарищеский матч, в котором сыграют национальные сборные Чехии и Украины.

Чехия

Сборная Чехии в отборе к чемпионату мира 2022 года выступает в группе Е и на данный момент занимает второе место. После пяти проведенных поединков в ее активе 7 очков (2 победы, 1 ничья и 2 поражения). 

В сентябре чешские футболисты провели два матча. Сперва они выиграли у Беларуси со счетом 1:0 (победный гол забил Барак). А затем были разгромлены фаворитами группы бельгийцами, которым уступили 0:3. 

Это поражение практически лишило шансов сборную Чехии на итоговое первое место в группе. Тем не менее за второе она, конечно же, еще поборется, прежде всего, с Уэльсом. Так что предстоящая контрольная игра с украинцами для хозяев поля будет очень полезной.       

Украина

Наша команда тоже еще имеет возможность пробиться в финальный турнир чемпионата мира. Однако пять ничьих в пяти матчах, это не тот результат, на который она рассчитывала. Теперь остается надеяться, что в оставшихся трех матчах подопечные Александра Петракова добьются трех побед, а соперники по группе сыграют так, как нам будет необходимо.

После ничьей с Францией в Киеве 1:1, расположение сборной Украины по разным причинам покинули сразу 8 футболистов. Это Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский и Виталий Миколенко. Если учесть, что все они играли в поединке с французами, то можно ожидать в Пльзене с нашей стороны практически экспериментальный состав.

Наставник нашей сборной взял на игру в Чехию 19 футболистов. Пятеро из них - Дмитрий Ризнык, Виктор Корниенко, Сергей Булеца, Тарас Качараба, и Владислав Кочергин - могут провести свои дебютные матчи в составе национальной сборной страны. Кстати, первые трое входили в состав молодежной сборной Украины, которая в 2019 году под руководством Александра Петракова стала чемпионом мира.    

Статистика встреч

Сборные Чехии и Украины до матча в Пльзене провели друг с другом 4 встречи. Первая из них состоялась в 2011 году и была товарищеской. В Праге выиграли хозяева поля со счетом 4:0. Через год контрольный поединок проходил уже во Львове и завершился нулевой ничьей. А затем в турнире Лиге Наций в 2018 году обе сборные оказались в одной группе лиги В. Оба матча выиграли украинцы. В гостях 2:1 (голы забили у победителей Коноплянка и Зинченко, а у проигравших Шик), а затем дома в Харькове 1:0 (отличился Малиновский).      

Ориентировочные составы: 

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Кудела, Челюстка, Борил, Крал, Соучек, Янкто, Барак, Гложек, Шик

Украина: Ризнык, Тымчик, Кривцов, Сирота, Соболь, Макаренко, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук  

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

8 сентября, среда

Чехия - Украина
Пльзень. Стадион «Дусан-Арена» .  21.45 
ТВ-трансляция на телеканале «Украина»
ЧЕХИЯ - УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности