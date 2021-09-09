ВИДЕО. Гол на последних секундах. Как Выдра шокировал сборную Украины

Сборная Украины снова упустила победу на 90+4 минуте

  • 09.09.2021 00:05
  • 394 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Гол на последних секундах. Как Выдра шокировал сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 сентября, прошел товарищеский матч между национальными сборными Чехии и Украины (1:1). Команды играли в чешском городе Пльзень на поле стадиона «Дусан Арена».

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Украины снова упустила победу на 90+4 минуте. Матей Выдра шокировал команду Петракова.

ГОЛ! 1:1. Матей Выдра, 90+4 мин.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    pol55
    pol55, 09.09.2021 00:24
    0
    Нуу 2- йка перехватывала норм,а у 8-ки где реакция.
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