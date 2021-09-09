ВИДЕО. Гол на последних секундах. Как Выдра шокировал сборную Украины

В среду, 8 сентября, прошел товарищеский матч между национальными сборными Чехии и Украины (1:1). Команды играли в чешском городе Пльзень на поле стадиона «Дусан Арена».
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Украины снова упустила победу на 90+4 минуте. Матей Выдра шокировал команду Петракова.
ГОЛ! 1:1. Матей Выдра, 90+4 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.