Элина Свитолина – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open

  • 07.09.2021 11:50
  • 1329 просмотров
  • 3 комментария
Элина Свитолина – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Седьмого сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису. 
 
В матче 1/4 финала украинка сразится с Лейлой Фернандес из Канады (№73 WTA). Встреча пройдет на центральной арене турнира вторым запуском после матча Ван де Зандсхулп – Медведев. Ориентировочное время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия  Свитолина  Фернандес
1-й круг   Марино (6-2 6-3) №175 WTA      Конюх (7-6 6-2) №88 WTA
2-й круг  Масарова (6-2 7-5) №231 WTA   Канепи (7-5 7-5) №70 WTA
3-й круг  Касаткина (6-4 6-2) №27 WTA  Осака (5-7 7-6 6-4) №3 WTA
4-й круг  Халеп (6-3 6-3) №13 WTA  Кербер (4-6 7-6 6-2) №17 WTA

Ранее девушки сыграли между собой один раз, победила украинка
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии (№9 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№2 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    axylinam
    axylinam, 07.09.2021 12:16
    -3
    Zinch87, 07.09.2021 12:10
    Осака и Кребер тоже так думали 😁
    Осака и Кербер были и первыми ракетками мира и турниры большого шлема выигрывали,им нечего доказывать, они могут и миллионной ракетке мира проиграть и ни у кого вопросов не возникнет
    Ссылка
    Zinch87
    online
    Zinch87, 07.09.2021 12:10
    +3
    axylinam, 07.09.2021 12:05
    Если Свитолина не начудит и не будет психовать,то проблем никаких не возникнет
    Осака и Кребер тоже так думали 😁
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 07.09.2021 12:05
    -4
    Если Свитолина не начудит и не будет психовать,то проблем никаких не возникнет
    Ссылка
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