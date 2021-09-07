Элина Свитолина – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче 1/4 финала украинка сразится с Лейлой Фернандес из Канады (№73 WTA). Встреча пройдет на центральной арене турнира вторым запуском после матча Ван де Зандсхулп – Медведев. Ориентировочное время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Фернандес
|1-й круг
|Марино (6-2 6-3) №175 WTA
|Конюх (7-6 6-2) №88 WTA
|2-й круг
|Масарова (6-2 7-5) №231 WTA
|Канепи (7-5 7-5) №70 WTA
|3-й круг
|Касаткина (6-4 6-2) №27 WTA
|Осака (5-7 7-6 6-4) №3 WTA
|4-й круг
|Халеп (6-3 6-3) №13 WTA
|Кербер (4-6 7-6 6-2) №17 WTA
Ранее девушки сыграли между собой один раз, победила украинка
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии (№9 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№2 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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